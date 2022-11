Đại tướng Tô Lâm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nghệ An

TPO - Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, Đại tướng Tô Lâm chia sẻ niềm vui và ấn tượng về sự yên bình và hạnh phúc, sự chuẩn mực, gắn kết, giàu truyền thống cách mạng của một miền quê đậm chất xứ Nghệ.

Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã tới chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Cùng dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Hưng Tân là xã thuần nông của huyện Hưng Nguyên, giàu truyền thống cách mạng, đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện, với nhiều phong trào, mô hình nổi bật, kiểu mẫu: “Tiếng kẻng bình yên” được nhân rộng toàn tỉnh; “Xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Bộ Công an biểu dương và nhân rộng toàn quốc.

Đặc biệt ở Hưng Tân, tài sản của người dân, doanh nghiệp gần như không cần phải trông coi, bảo quản, không cần phải khóa cửa nhà khi đi ngủ, khi ra khỏi nhà. Nội bộ cấp ủy, chính quyền đoàn kết, thống nhất cao; mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, giữa nhân dân với nhân dân ngày càng khăng khít.

Cụm dân cư làng Phan, xã Hưng Tân có 256 hộ, 980 nhân khẩu, chi bộ làng có 54 đảng viên. Đây là làng thuần nông, đời sống của bà con nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh nhỏ lẻ. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, làng Phan đã đầu tư nâng cấp 1,5km đường bê tông với tổng trị giá 1,5 tỷ đồng, trong đó huy động sức dân 1,2 tỷ. Công trình nhà văn hóa của làng được đầu tư xây dựng trị giá 2,6 tỷ đồng...

Phát biểu tại ngày hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chia sẻ niềm vui và ấn tượng về sự yên bình và hạnh phúc, sự chuẩn mực, gắn kết, giàu truyền thống cách mạng của một miền quê đậm chất xứ Nghệ.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, các cấp của tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Tân, làng Phan nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Nhân dân Làng Phan đoàn kết, gắn bó keo sơn, chung sức xây dựng quê hương, xứng đáng là mô hình điểm, khuôn mẫu của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với phương châm và quan điểm “Xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển và hùng cường”.

Với những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và với những cách làm hay, mô hình hiệu quả, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu Cục xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tham mưu lãnh đạo Bộ có văn bản thông báo và nhân rộng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hưng Tân để công an các địa phương khác trên toàn quốc học tập.

Dịp này, Đại tướng Tô Lâm trao tặng 20 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên; tặng quà 5 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã Hưng Tân trong thời gian qua; tặng Quỹ khuyến học làng Phan 50 triệu đồng.

Trước đó, đoàn đại biểu do Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.