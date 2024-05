Đại tướng Tô Lâm tri ân gia đình chính sách tại Thanh Hóa

TPO - Chiều 5/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa); thăm, tặng quà chiến sĩ và dân công hỏa tuyến trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa) Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc, non sông, đất nước ta.

Đại tướng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, tri ân ông Phạm Văn Hòa (SN1933) ở số nhà 147B đường Hàn Thuyên, phường Ba Đình là chiến sĩ Điện Biên bị thương tại Đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bà Nguyễn Thị Mơ (SN 1930) ở số nhà 38 Cửa Tả, phường Lam Sơn là dân công hỏa tuyến.

Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: Đảng, Nhà nước mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của thế hệ đi trước, những lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ.

Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

Buổi tối cùng ngày Đại tướng Tô Lâm và đoàn công tác cùng hàng nghìn người dân dự cầu truyền hình “Dưới lá cờ Quyết Thắng” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) tại TP Thanh Hóa.