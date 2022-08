Đại tá Lê Xuân Minh lần thứ hai giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh mạng

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Trước đó, ông Minh từng giữ chức vụ này.

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Ban Tổ chức đã thông báo quyết định điều động Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long đánh giá cao những kết quả Đại tá Lê Xuân Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, đại tá Lê Xuân Minh, từ khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, năng lực thực tiễn, cùng lãnh đạo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, được lãnh đạo tỉnh và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Trước đó, tháng 5/2020, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Như vậy, đây là lần thứ 2 đại tá Lê Xuân Minh giữ chức Cục phó Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Đại tá Lê Xuân Minh (SN 1976, quê huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội). Ông tốt nghiệp Học viện An ninh, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (khoa Luật) và có nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao.