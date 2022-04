Đại sứ Nga nói về nguy cơ đối đầu quân sự trực tiếp giữa Washington và Mátxcơva

TPO - Các nước phương Tây, bằng việc “bơm” vũ khí vào Ukraine, có thể sẽ dẫn Mỹ và Nga “vào thế đối đầu quân sự trực tiếp”, Đại sứ Nga tại Mỹ - Anatoly Antonov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Newsweek.

Kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine đến nay, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và đồng minh đã hạn chế tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. NATO đã liên tục từ chối yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc thiết lập “vùng cấm bay” trên lãnh thổ Ukraine, giải thích rằng việc này có thể dẫn đến đối đầu công khai giữa Nga và NATO. Tuy nhiên, liên minh này vẫn tích cực cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev.

Bằng việc này, ông Antonov cho biết, các quốc gia phương Tây đang “can dự trực tiếp vào tình hình hiện tại”, và đang kích động “đổ máu thêm”. Đại sứ Nga gọi những hành động này là “nguy hiểm” và “khiêu khích”.

“Họ có thể dẫn Mỹ và Nga vào con đường đối đầu quân sự trực tiếp. Bất cứ nguồn cung vũ khí và thiết bị quân sự nào từ phương Tây, được vận chuyển bởi các đoàn xe vận tải qua lãnh thổ Ukraine, đều là mục tiêu quân sự hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga”, ông Antonov nói.

Hai ngày trước, Ngoại trưởng Ukraine – Dmitry Kuleba đã kêu gọi các nước NATO tiếp tục cung cấp cho Kiev vũ khí. Vì thông qua việc đối đầu với Nga, Ukraine “không chỉ tự vệ mà còn giúp tăng cường an ninh cho các thành viên của khối”.

Đại sứ Antonov cũng cho rằng “một cuộc thăm dò quân sự” của NATO ở Ukraine đã được tiến hành từ rất lâu trước khi Nga khai màn chiến dịch quân sự. Theo cách nói của ông Antonov thì Ukraine “tràn ngập vũ khí phương Tây, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo kế hoạch mua thêm vũ khí hạt nhân”.

Đại sứ dường như đề cập đến bài phát biểu của ông Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich. Ngày 19/2, tức 5 ngày trước chiến dịch của Nga, ông Zelensky lưu ý rằng vào năm 1994, Ukraine đã ký Bản ghi nhớ Budapest và từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy sự đảm bảo an ninh. Nhưng theo ông Zelensky, Ukraine “hiện vừa không có vũ khí, vừa không được đảm bảo an ninh”. Tổng thống gợi ý rằng tình trạng phi hạt nhân hóa của Kiev có thể bị đảo ngược nếu đất nước này bị “đe dọa”.

Đại sứ Antonov tuyên bố rằng các điều kiện của Nga để xung đột chấm dứt vẫn không thay đổi: phi quân sự hóa, phi hạt nhân hóa Ukraine, Kiev tuyên bố trung lập, công nhận chủ quyền của Nga đối với bán đảo Crimea, công nhận sự độc lập của 2 nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk.

Minh Hạnh