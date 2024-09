Đã rõ sai phạm, vì sao các bến không phép quy mô lớn bên sông Cầu vẫn hoạt động?

Như Tiền Phong phản ánh, dọc bờ sông Cầu, sông Thương thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh có rất nhiều bến bãi vật liệu xây dựng, than, trạm trộn bê tông hết phép, không phép. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (hai bên sông Thương và tả ngạn sông Cầu) có số lượng trạm rất lớn. Sau khi Tiền Phong phản ánh, nhiều lãnh đạo cấp huyện, sở ngành của tỉnh Bắc Giang hứa sẽ dẹp các địa điểm này trước mùa mưa lũ. Tuy nhiên, đến nay, dù lũ trên hai sông này liên tục được báo động nhưng các bến lậu, xâm chiếm hành lang thoát lũ vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Về phía lãnh đạo tỉnh, ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, ông đã nắm được thông tin và đã yêu cầu các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, cho đến nay, UBND tỉnh Bắc Giang vẫn chưa có chỉ đạo, biện pháp xử lý cụ thể nào về vấn đề này.

Tại Bắc Ninh, ở hữu ngạn sông Cầu thuộc địa phận các phường Kim Chân và phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh), như Tiền Phong đã phản ánh cũng nhan nhản các bãi tập kết cát, than, sỏi nằm san sát. Chỉ tính riêng phường Kim Chân (thành phố Bắc Ninh) có đến 18 bến bãi chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa. Xe chở cát, than qua đây cuốn theo bụi mù mịt, tra tấn người dân xung quanh.

Trong các bến bãi trái phép này, bến Đại Hùng của Cty TNHH Đầu tư XD Hồng Diên thuộc phường Vũ Ninh là bến bãi có quy mô lớn, hoạt động rầm rộ nhất. Dù đang trong mùa mưa lũ, nước sông Cầu dâng cao nhưng trên bờ sông, sát mép nước, những bãi than khổng lồ không được che chắn vẫn chất cao như núi khiến khu vực xung quanh lúc nào cũng nhầy nhụa bùn đất với màu đen kịt.

Tại đây, tàu, sà lan lớn đến giao, nhận than vẫn cập bến hằng ngày. Quan sát từ thiết bị flycam, hàng loạt xe tải lớn, cần cẩu, máy san gạt hoạt động liên tục, các núi than tại đây được chất ngày càng cao hơn. PV tiếp tục ghi nhận tại đây vào ngày 27/8, những núi than vẫn được chất cao cả chục mét, bến bãi vẫn hoạt động tấp nập.

Về vấn đề này, ông Nghiêm Đình Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Bắc Ninh xác nhận, bến Đại Hùng chưa được UBND tỉnh Bắc Ninh cấp phép cho thuê đất. Có nghĩa, các hoạt động tập kết bến bãi, bến thủy nội địa là không phép. Hiện tại, Sở TNMT đã có kiến nghị lên UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý.

Đối với những bến bãi đang vi phạm khác ngoài bến Đại Hùng, ông Nghĩa cũng cho biết, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xử lý về việc vi phạm đất đai, Sở Giao thông Vận tải xử lý việc vi phạm bến thủy nội địa, giao thông đường sông theo đúng quy định.

“Ngoài ra, UBND thành phố, phường phải có trách nhiệm rà soát, xử lý, dừng hoạt động những trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nghĩa nói.

Cũng liên quan đến các bến bãi bên hữu ngạn sông Cầu qua Tp Bắc Ninh, mới đây, Sở TNMT Bắc Ninh cũng có báo cáo về việc kiểm tra đối với Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt, thuộc Cty kinh doanh than Hà Bắc, phường Đáp Cầu (thành phố Bắc Ninh). Qua kiểm tra, quá trình hoạt động của Trạm chế biến và kinh doanh than Như Nguyệt, Sở kết luận tình trạng phát sinh bụi là có cơ sở. Tình trạng những núi than chất cao 5-7m ở giữa khu dân cư, phát sinh bụi, ảnh hưởng đến người dân, Sở TNMT yêu cầu công ty chấp hành đúng các quy định pháp luật về đê điều, hạ thấp độ cao các bãi than, thực hiện đầy đủ các biện pháp như phủ bạt che chắn đống than, xe vận chuyển, tưới nước dập bụi trong khu vực kho bãi và xung quanh,... không thực hiện chế biến, nghiền các lô than có phát sinh mùi và nhiều biện pháp khác.

Đặc biệt, về việc bãi tập kết than sát khu dân cư, Sở đề nghị công ty xem xét, báo cáo UBND tỉnh cho phép chuyển đổi hình thức sản xuất, kinh doanh phù hợp, tránh gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân xung quanh, đảm bảo phát triển bền vững.