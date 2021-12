Đà Nẵng tăng trưởng thấp nhất Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

TPO - Thông tin trên được ông Trần Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, thông tin trong cuộc họp công bố số liệu thống kê kinh tế, xã hội sáng 30/12.

Theo ông Vũ, trong 6 tháng đầu năm 2021, kinh tế thành phố Đà Nẵng có dấu hiệu phục hồi khá tốt, đã thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020, với mức tăng 5,09% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đợt dịch thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế 6 tháng cuối năm, làm giảm 4,40% so với cùng kỳ. Kinh tế trong quý III gần như đóng băng do phải giãn cách xã hội.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước tăng 0,18% so với năm 2020. “Với mức tăng trưởng này, Đà Nẵng là một trong số 54 địa phương trên cả nước có mức tăng trưởng dương. Trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng cùng với Hà Nội và Hải Phòng có mức tăng trưởng dương. Còn với 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng là địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong vùng”, ông Vũ thông tin. Theo tìm hiểu, tốc độ tăng GRDP năm 2021 của Thừa Thiên Huế tăng 4,36%; Quảng Nam tăng 5,04%; Quảng Ngãi tăng 6,05% và Bình Định tăng 4,11%.

Trong mức tăng 0,18% toàn nền kinh tế thành phố, duy nhất có khu vực dịch vụ tăng 1,24%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,38%; khu vực công nghiệp, xây dựng giảm 2,13% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,44.

Điểm sáng của khu vực dịch vụ phải kể đến sự đóng góp của một số ngành, đây cũng là trụ đỡ chính nhằm kiềm chế sự sụt giảm của toàn nền kinh tế, bao gồm: Hoạt động thông tin và truyền thông; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; y tế và trợ giúp xã hội; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ; thương mại hàng hóa.

Ông Vũ cho biết thêm, GRDP bình quân đầu người tính theo giá hiện hành năm 2021 ước đạt 87,9 triệu đồng. Tính theo giá so sánh 2010, GRDP bình quân đầu người năm 2021 giảm 2% so với 2020.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, năm 2021, Đà Nẵng đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho hơn 3.500 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 17.781 tỷ đồng; giảm 13,8% về số doanh nghiệp và giảm 17% về số vốn so với năm 2020.

Thành phố Đà Nẵng cũng hoàn tất thủ tục giải thể cho 690 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc và có 2.711 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động (tăng 32% so với năm 2020) và 1.791 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc quay trở lại hoạt động (tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2020).