Đã khởi tố, xử lý cán bộ tiếp tay cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

TPO - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: có cơ quan chức năng đã tiếp tay, hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép.

Ngày 17/12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 4, HĐND TP Đà Nẵng khóa 10, đại biểu Lê Thị Mỹ Hạnh đã đặt câu hỏi đối với Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về tình hình an ninh, trật tự trên TP cùng những đề xuất, giải pháp để giữ vững an ninh trật tự.

Trả lời chất vấn, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: Năm 2020, 2021, Công an TP đã rà soát được tình hình người nước ngoài trên địa bàn. Đến nay, tại TP Đà Nẵng có khoảng 4.700 người nước ngoài. Hoạt động của họ trên địa bàn hết sức phức tạp như thể hiện qua nhiều vụ án được phát hiện.

Theo tướng Viên, hoạt động nhập cảnh của người nước ngoài cũng đã có những sai sót của chúng ta. Có cơ quan chức năng đã tiếp tay, hỗ trợ cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép.

“Chúng tôi đã khởi tố vụ án và xử lý cán bộ. Đó là điều đáng tiếc nhưng phải xử lý", ông Viên thông tin.

Trong thời gian đến, việc đẩy mạnh thu hút du lịch, Đà Nẵng là một trong những địa phương được cho phép thu hút du lịch, ông Viên đề nghị: Sở Du lịch TP và các đơn vị liên quan cần tham mưu UBND TP xét chọn kỹ và quản lý khách theo đúng chương trình du lịch và quản lý việc xuất cảnh của họ.

Thông tin thêm về tình hình trật tự an toàn xã hội, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho hay, tội phạm trên địa bàn đang trẻ hóa, trong đó gây ra những vụ giết người, cố ý gây thương tích... mà chủ yếu là thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội hẹn nhau để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, giết người.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng dự báo, thời gian đến tình trạng trộm cắp, lừa đảo, hoạt tín dụng đen… sẽ diễn ra nhiều hơn khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 thời gian qua khiến tình trạng thất nghiệp tăng cao, nhu cầu trả các khoản vay của người dân lớn. Về tội phạm ma túy, trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp hơn do TP Đà Nẵng vẫn sẽ là nơi tập kết trung chuyển ma túy cho 2 đầu đất nước….

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng cho biết, Công an TP sẽ tăng cường nắm tình hình, chủ động đề ra các giải pháp để quản lý tốt các loại đối tượng, kiên quyết không để vì tình hình dịch bệnh mà phát sinh tội phạm. “Công an TP Đà Nẵng sẽ có những giải pháp mạnh mẽ hơn để đấu tranh với các loại tội phạm”, ông Viên nói.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng hoan nghênh biểu dương những nỗ lực của ngành công an trong 2 năm qua đã vừa là tuyến đầu chống dịch vừa đảm bảo bình an cho TP. Trong năm qua, cả TP thu giữ lượng ma túy gần 28 kg, nhiều nhất từ trước đến nay. Lượng ma túy này nếu không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, triệt phá thì nhiều hệ lụy sẽ xảy ra.