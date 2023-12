Đã khởi tố 235 bị can liên quan vụ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy

TPO - Qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 235 bị can liên quan vụ tiếp viên xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, về các tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy"; "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Che giấu tội phạm" và "Không tố giác tội phạm".

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 13 HĐND TPHCM khóa X, sáng 6/12, ông Nguyễn Đức Thái, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cho biết, năm 2023, tình hình tội phạm trên địa bàn thành phố tăng 1.748 vụ so với cùng kỳ và tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cơ quan điều tra phát hiện và khởi tố mới 9.345 vụ với 9.831 bị can. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội tăng 1.061 vụ; tội phạm về ma túy tăng 722 vụ; tội phạm về tham nhũng, chức vụ tăng 45 vụ…

Trong đó, nổi lên loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ma túy được ngụy trang dưới hình thức hàng hóa là “quà biếu” chuyển phát nhanh, hàng xách tay.

Cùng với đó là loại tội phạm tham nhũng, chức vụ nổi lên các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn TPHCM.

Đối với vụ án liên quan các tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép chất ma túy từ Pháp về Việt Nam được phát hiện hồi tháng 3 tại sân bay Tân Sơn Nhất, theo số liệu mới nhất, qua mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố 235 bị can về các tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy, Mua bán trái phép chất ma túy, Che giấu tội phạm, Không tố giác tội phạm". Số bị can bị khởi tố trong vụ việc này đã tăng cao so với số liệu mà cơ quan công an công bố hồi giữa năm, với 57 vụ án và 129 bị can.

Ông Nguyễn Đức Thái cho biết, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết 13.887 nguồn tin về tội phạm, đồng thời cơ quan điều tra đã giải quyết 10.795 nguồn tin, trong đó khởi tố 4.779 vụ án. Thông qua thực hiện chức năng, Viện kiểm sát hai cấp yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 5 vụ án, hủy bỏ 1 quyết định khởi tố vụ án và 1 quyết định không khởi tố vụ án.

Cũng tại kỳ họp, báo cáo tổng kết công tác năm 2023, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TPHCM Lê Thanh Phong cho biết, TAND hai cấp của thành phố đã thụ lý 67.685 vụ việc, giải quyết 58.183 vụ việc (đạt 85,96%). So với cùng kỳ, số vụ việc Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý giảm 688 vụ việc, giải quyết số vụ việc tăng 3.424 vụ việc, tỷ lệ án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm 0,15%. Trong đó, TAND hai cấp đã thụ lý 6.685 vụ án hình sự với 13.375 bị cáo.

Theo ông Phong, các vụ án hình sự tại TPHCM ngày càng phức tạp, TAND TPHCM đã thụ lý, giải quyết một số vụ án liên quan tội phạm về tham nhũng, chức vụ, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền; vụ án Hoàng Thị Thúy Nga và đồng phạm về tội cố ý quy định về đấu thầu; vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm...