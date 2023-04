Giám đốc Công an TPHCM nói về vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

TPO - Liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không mang ma túy, Công an TPHCM đã báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Bộ Công an để triển khai các biện pháp điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm và sẽ thông báo chính thức khi có kết quả điều tra.

Tại phiên họp tình hình kinh tế – xã hội quý 1, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2023, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết công tác đảm bảo an ninh trật tự trong quý 1 và tháng 3/2023 cơ bản giữ vững ổn định, không xảy ra những vụ việc đột xuất, bất ngờ.

Tuy nhiên, về loại hình tội phạm công nghệ cao, ông Lê Hồng Nam cho biết thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố và các địa phương nổi lên tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, hoạt động mua bán thông tin cá nhân như tạo lập website, trang Facebook mạo danh các thương hiệu lớn để lừa đảo, trục lợi.

Đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ giả danh giáo viên, nhân viên y tế gọi điện báo tin học sinh bị tai nạn cấp cứu tại bệnh viện để chiếm đoạt tiền của phụ huynh. Về những vụ việc này, Công an thành phố đã phối hợp các lực lượng truy xét, xử lý.

Nói thêm về việc này, Thiếu tướng Nam cho biết trong tháng 3 vừa qua các đối tượng đã sử dụng BTS (trạm phát sóng) giả để hack điện thoại cá nhân nhằm lấy cắp dữ liệu, thông tin phục vụ hành vi lừa đảo. Công an thành phố đã triệt phá thành công các vụ việc lừa đảo này.

Liên quan đến tội phạm ma túy, quý 1 vừa qua đã triệt phá 461 vụ, với 961 đối tượng và thu giữ 340kg ma túy. Riêng tháng 3 đáng chú ý có vụ 4 tiếp viên hàng không liên quan đến hành vi mang ma túy từ nước ngoài về. Đối với việc này, Công an TPHCM đã báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM và lãnh đạo Bộ Công an để triển khai các biện pháp điều tra trên tinh thần không để lọt tội phạm, hành vi đồng thời sẽ thông báo chính thức trên Cổng thông tin điện tử khi có kết quả điều tra.

Đối với lĩnh vực an ninh mạng, Thiếu tướng Nam cho biết tháng qua phát hiện có 6 trang thông tin điện tử của cơ quan thành phố có lỗ hổng bảo mật. Vấn đề này đã được Công an thành phố và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khắc phục.

Về tình hình tội phạm trật tự xã hội, trong quý 1 ghi nhận xảy ra 703 vụ (giảm 42 vụ so với cùng kỳ). Về tội phạm xâm phạm trật tự, quản lý kinh tế, Công an TPHCM đã phát hiện 449 vụ việc (tăng 167 vụ so với cùng kỳ) và đã xử lý 241 vụ.

Trao đổi về nhiệm vụ công tác quý 2, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết Công an TPHCM tập trung nắm chắc tình hình địa bàn liên quan đến lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… và có giải pháp để đảm bảo an toàn, ổn định kinh tế – xã hội, an ninh trật tự; đồng thời tăng cường nắm tình hình, chủ động triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động, sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm (trộm cắp, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường…). Chuẩn bị cho kỳ thi phổ thông sắp tới, Công an thành phố tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện Đề án 06, trong đó phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà quét, nhập dữ liệu học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện cấp căn cước công dân cho học sinh phục vụ kỳ thi THCS, THPT năm 2023.