Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương cùng nhóm cán bộ EVN bị cáo buộc gây thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng

TPO - Ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng đồng phạm bị cáo buộc có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi, dẫn đến gây thiệt hại hơn 937 tỷ đồng.

Cựu Chủ tịch EVN gây thiệt hại 937 tỷ đồng

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Bộ Công thương cùng một số tỉnh, thành liên quan, đồng thời đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can.

Trong đó, 9 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương); Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và năng lượng tái tạo, Bộ Công thương); Trịnh Văn Đoàn (cựu Chuyên viên Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực); Trần Quốc Hùng (cựu Phó trưởng Phòng Cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực); Trương Hoàng Đăng (cựu nhân viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Nguyễn Hữu Khải (cựu Trưởng phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện); Đỗ Ngọc Tuyền (cựu Chuyên viên Phòng Kinh doanh mua bán điện, Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam); Phan Văn Sang (cựu công chức Phòng Thanh tra kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Bình Phước).

Riêng ông Nguyễn Duy Khánh (cựu Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước); Trần Văn Định và Phạm Quang Vinh (đều cấp dưới của ông Khánh ở Cục thuế tỉnh Bình Phước) bị đề nghị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết luận điều tra thể hiện, ông Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công thương) cùng bị can Phương Hoàng Kim (cựu Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo) có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Sai phạm này của hai ông gây ra thiệt hại hơn 937 tỷ đồng cho EVN.

Cục thuế Bình Phước hoàn thuế sai quy định

Ngoài sai phạm nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra còn làm rõ một số bị can thuộc Cục Điều tiết điện lực và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Cụ thể, đối với hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020 - 12/2020, Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 hoàn thành việc đầu tư xây dựng và vận hành thương mại Nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 3 tại tỉnh Bình Phước, trên diện tích 149 ha đất rừng sản xuất. Khu đất này thuộc quyền sử dụng của Công ty MTV Cao su Lộc Ninh, song diện tích xây dựng không được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất… không được cấp phép xây dựng; không được ra quyết định chủ trương đầu tư.

Từ đó, CQĐT cho rằng Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư; dự án cũng không thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Thế nhưng từ 4/2021, Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 vẫn có giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước gửi kèm hồ sơ đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước hoàn trả 145 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng từ việc đầu tư, xây dựng dự án nhà máy điện mặt trời.

Ông Nguyễn Duy Khánh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước) đã ký ban hành thông báo chuyển hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 sang diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau; lập đoàn kiểm tra do thuộc cấp của ông Khánh là bị can Phan Văn Sang làm trưởng đoàn.

Ông Sang sau đó ký báo cáo vào phiếu đề xuất hoàn thuế, trình bị can Trần Văn Định phê duyệt để chuyển đến Phòng Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế thực hiện thẩm định pháp chế. Còn bị can Phạm Quang Vinh, ký văn bản xác định Công ty cổ phần năng lượng Lộc Ninh 3 có đầy đủ hồ sơ và đáp ứng các điều kiện để xét hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Cục Thuế tỉnh Bình Phước trên cơ sở đó đã hoàn trả 145 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Lộc Ninh 3, đây là tiền thiệt hại ngân sách.