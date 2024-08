Cứu sống sản phụ và thai nhi do nhau bong non thể nặng

Một bệnh viện ở Cần Thơ vừa phẫu thuật cứu sống và bảo tồn khả năng sinh sản cho bệnh nhân thai kỳ nhau bong non thể nặng, phong huyết tử cung nhau.

Thai phụ P.T.D. (31tuổi ở TP Cần Thơ) mang thai lần 2, thai 37 tuần 2 ngày dự sinh ngày 2/9. Trường hợp này thai kỳ nhau bong non thể nặng, phong huyết tử cung nhau hay còn gọi là (hội chứng Couvelaire).

Sản phụ được người nhà đưa đến trong tình trạng ra huyết đỏ sậm, khai đau bụng lâm râm từ đêm qua, đến sáng thấy còn ra huyết và vào khám tại Khoa sản Bệnh viện Nam Cần Thơ trong tình trạng mặt hốt hoảng, tái nhợt, bụng căng đau, tim thai khó nghe qua máy, có lúc ghi nhận 90-100 L/phút.

Xác định đây là trường hợp mang thai có biến chứng nhau bong non thể nặng có thể đe doạ tới sản phụ và thai nhi. Ngay lập tức, đội ngũ y bác sĩ chuyên Khoa sản do Bs. CKII Nguyễn Thị Huệ - Trưởng khoa sản Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ nhanh chóng tiến hành hội chẩn khẩn cấp các chuyên khoa khác. Êkip phẫu thuật bắt ra bé ngạt trắng, cân nặng 2600gram. Nhờ sự can thiệp kịp thời về hồi sức nhi, sau đó bé khóc ngay, cải thiện kịp thời hô hấp.

Về sản phụ, tử cung nhồi máu tím bầm, tiếp tục sử dụng thuốc tăng co bóp tử cung hy vọng giữ được tử cung do sản phụ còn trẻ, ca mổ kéo dài gần 60 phút và bảo tồn được tử cung. Đây là một trường hợp nhau non thể nặng đa phần thai nhi tử vong nếu không xử trí kịp thời, mẹ có thể bị cắt tử cung, rối loạn đông máu.