Cứu cụ bà ở Đắk Lắk bị rơi xuống vực sâu 15m

TPO - Một cụ bà ở Đắk Lắk bị đãng trí, bỏ nhà đi không may rơi xuống vực sâu 15m. Rất may, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công, đưa cụ bà lên an toàn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa có báo cáo về việc cứu hộ thành công một người rơi xuống vực sâu. Đó là cụ bà N.T.H (SN 1943, trú TP Buôn Ma Thuột). Trước đó, ngày 21/1 (tức 30 Tết), một người dân trên đường đi thăm rẫy, phát hiện cụ bà nằm bất động dưới vực sâu (khoảng 15m) tại thôn 4 (xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) nên báo cho lực lượng chức năng. Ngay khi nhận được tin tức, lực lượng CNCH thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hiện trường để tổ chức cứu nạn. Khu vực xảy ra sự cố nằm trong rẫy sâu, xa khu dân cư, do đó việc đến được hiện trường của cán bộ, chiến sĩ gặp không ít khó khăn. Khi tiếp cận được với nạn nhân, cán bộ, chiến sĩ CNCH phát hiện cụ bà bị chấn thương vùng đầu và không thể cử động được; khu vực đất xung quanh bị xói mòn, cây cối có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm. Mặc dù trong điều kiện hết sức khó khăn, địa hình phức tạp, song lực lượng CNCH đã đưa được nạn nhân đến nơi an toàn, tiến hành sơ cứu và phối hợp đưa nạn nhân đến bệnh viện để tiếp tục điều trị. Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân bị bệnh đãng trí và bỏ nhà đi khoảng trưa ngày 20/1, người nhà đã chia nhau tìm kiếm nhưng không được. Trước đó, tối 11/1, lực lượng CNCH của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng cứu hộ thành công hai cha con rơi xuống giếng bỏ hoang tại đường Đinh Núp, phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột). Theo thông tin ban đầu, cháu N.V.Đ. (8 tuổi) bị ngã xuống một giếng nước nên người bố của cháu bé đã lao xuống để cứu con và cả hai đều bị mắc kẹt dưới giếng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động 2 xe đặc chủng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương giải cứu, đưa hai cha con khỏi giếng nước an toàn. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi Thư khen ngợi lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích trên. Huỳnh Thủy