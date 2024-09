Cưỡng chế thu hồi đất thi công kênh La Khê giảm úng ngập phía Tây Hà Nội

Chiều muộn ngày 17/9, trao đổi với báo Tiền Phong, đại diện UBND quận Hà Đông cho biết, ngày mai (18/9), lực lượng chức năng quận sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) đối với 33 hộ tại phường Quang Trung và Hà Cầu (quận Hà Đông. Việc cưỡng chế để phục vụ hạng mục thi công kênh La Khê thuộc dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía tây Hà Nội (trạm bơm tiêu Yên Nghĩa). Đây là đợt cưỡng chế GPMB lần thứ 3 đối với dự án này.

Liên quan đến dự án này, đại diện UBND quận Hà Đông cho biết, trước đó quận đã tiến hành 2 đợt cưỡng chế thu hồi đất, GPMB với 12 cá nhân, tổ chức liên quan.

Đối với đợt cưỡng chế GPMB lần thứ 3 này, cả 33 hộ gia đình đều đã được tổ chức chi trả hỗ trợ bồi thường. UBND phường, MTTQ phường, đơn vị làm nhiệm vụ GPMB và các đơn vị liên quan đã tuyên truyền, vận động nhưng các hộ cố tình không nhận tiền, không chấp hành quyết định thu hồi đất, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND quận đã ký ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất, Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế đối với 33 hộ đến ngày 30/6/2025. Các quyết định này đã được niêm yết công khai, gửi đến người bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

Đại diện UBND quận Hà Đông cũng cho biết, có 24 hộ có đơn khiếu nại Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Chủ tịch UBND quận đã ban hành 24/24 Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu. Một số hộ đang tiếp tục khiếu nại lần 2 đến Chủ tịch UBND thành phố hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND thành phố.

Sau khi Thanh tra thành phố xác minh đơn khiếu nại lần 2 của một số hộ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định giải quyết. Trong đó, thành phố đồng ý và giữ nguyên phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư do UBND quận Hà Đông đã phê duyệt.

Được biết, ngày 14/8/2024, UBND quận Hà Đông đề xuất một số kiến nghị với UBND thành phố để hỗ trợ, giải quyết các khó khăn người bị thu hồi đất. Hiện tại, UBND TP. Hà Nội đã giao Sở TN&MT Hà Nội rà soát, xem xét.

- Dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa có tổng diện tích cần GPMB là 29,15 ha. Dự án được khởi công từ năm 2015, do Sở NN&PTNT Hà Nội làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đến tháng 1/2020 mới hoàn thành hạng mục trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Trong dự án này, hạng mục cứng hóa toàn bộ kênh La Khê chưa thể hoàn thiện do vướng mắc về GPMB. Do đó, dù trạm bơm tiêu Yên Nghĩa được đưa vào sử dụng nhưng khu vực phía tây TP. Hà Nội bao gồm các quận, huyện: Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Đan Phượng… vẫn chịu cảnh ngập úng.

- Diện tích đất thu hồi địa bàn phường Quang Trung và Hà Cầu là 76.869m2, trong đó 2.601,4m2 đất thuộc phường Hà Cầu. Diện tích đất thu hồi liên quan đến 268 hộ gia đình, cá nhân và 7 tổ chức bị thu hồi vào dự án.