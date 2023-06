Cưỡng chế, phá dỡ tòa chung cư xuống cấp nguy hiểm mức độ D

Ngày 1/6, ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành Quyết định số 1546 về việc cưỡng chế phá dỡ Nhà C8 thuộc Khu C, Khu chung cư Quang Trung (thành phố Vinh). Lý do tòa nhà đã có mức độ nguy hiểm cấp D. Tòa nhà phải phá dỡ để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và cộng đồng. UBND tỉnh yêu cầu các chủ sở hữu, người sử dụng Nhà C8 thuộc Khu C có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu của lực lượng thi hành Quyết định cưỡng chế. UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh tổ chức việc cưỡng chế phá dỡ Nhà C8 theo đúng quy định; tổ chức việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan.