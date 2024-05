Cuộc chiến thảm đỏ Cannes được mong nhất

Liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 77 có nhiền màn chào sân của các nghệ sĩ Trung Quốc, nhưng sự xuất hiện khiến đông đảo khán giả yêu thích showbiz Hoa ngữ trông chờ nhất lúc này là đoàn phim Tương Viên Lộng, gồm dàn nghệ sĩ như Chương Tử Di, Vương Truyền Quân, Dịch Dương Thiên Tỉ, Triệu Lệ Dĩnh, Lôi Giai Âm, Dương Mịch, Đại Bằng, Lý Hiện...

Sina đưa tin đoàn phim Tương Viên Lộng đi thảm đỏ LHP Cannes và được ưu ái công chiếu hôm bế mạc 24/5. Những cái tên xác nhận xuất hiện ở Cannes có đạo diễn Trần Khả Tân, Chương Tử Di cùng các diễn viên Dương Mịch, Lý Hiện, Thử Sa, Vương Truyền Quân, Lôi Giai Âm, Đại Bằng.

Trong danh sách này thiếu tên Triệu Lệ Dĩnh - tiểu hoa đán 85 được yêu thích ở Trung Quốc. Theo người hâm mộ, mỹ nhân Sở Kiều truyện bận rộn với lịch trình quay phim nên từ bỏ việc vinh dự đi thảm đỏ liên hoan phim hàng đầu thế giới. Tuy vậy, phòng làm việc của các nghệ sĩ vẫn chưa lên tiếng xác nhận, phía Triệu Lệ Dĩnh cũng chưa có động thái thông báo cô sẽ đi Cannes.

Ngay từ thời điểm dàn diễn viên Tương Viên Lộng lộ diện thu hút được sự quan tâm của dư luận, bởi Chương Tử Di - Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh lần đầu kết hợp. Đặc biệt hơn, hai tiểu hoa đán Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh bấy lâu nay bị cho là có cuộc chiến ngầm nay lại chịu đứng chung một con thuyền.

Lần hiếm hoi Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh cùng hiện diện trong một tác phẩm là Tân Hồng Lâu Mộng (2010). Khi đó, cả hai chỉ đóng vai phụ, xuất hiện chớp nhoáng không để lại nhiều ấn tượng.

Quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, cư dân mạng Trung Quốc bàn luận việc đoàn phim đến Cannes, thậm chí xếp sẵn vị trí xuất hiện trên thảm đỏ của dàn diễn viên, tò mò giữa Chương Tử Di - Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh ai sẽ có màn lộ diện đặc sắc nhất.

Trên các diễn đàn mạng tại Trung Quốc, có bài viết bàn tán vì sao Triệu Lệ Dĩnh bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Một số fan nhận định Triệu Lệ Dĩnh chuyên tâm sự nghiệp, rèn luyện kỹ năng diễn xuất nên không tham dự. Tuy nhiên, những ý kiến này nhanh chóng vấp phải sự chỉ trích của fan Chương Tử Di lẫn Dương Mịch.

Website của LHP Cannes giới thiệu Tương Viên Lộng (tựa tiếng Anh: She’got no name) do Trần Khả Tân đạo diễn, Chương Tử Di diễn chính, có thời lượng 150 phút. Phim dựa trên đại án có thật nổi tiếng của Trung Quốc.

Vụ việc diễn trong trong con hẻm nhộn nhịp thập niên 1940, xoay quanh Chiêm Chu Thị (Chương Tử Di), người vợ bị chồng bạo hành và ngược đãi. Cô bị cáo buộc mưu sát tàn nhẫn chồng bằng cách phân xác.