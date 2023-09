Cùng Scots English khám phá văn hóa - lịch sử Hà Nội trên chuyến xe bus My Vietnam

Sau trận tranh tài bùng nổ trong đêm chung kết ngày 09/09, các thí sinh sẽ có một chuyến khám phá văn hóa - lịch sử Hà Nội. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong My Vietnam được Scots English đặc biệt tổ chức cho Top 15 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi. Không chỉ là một chuyến hành trình khám phá các địa danh đặc sắc của Thủ đô Hà Nội mà chuyến xe bus My Vietnam còn chở theo thông điệp ý nghĩa về văn hóa - lịch sử để bồi đắp tình yêu với quê hương, đất nước của các bạn nhỏ.

Lộ trình của chuyến xe bus My Vietnam sẽ đi qua các địa danh nổi tiếng của thủ đô: Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Hồ Hoàn Kiếm - Nhà thờ Thánh Giuse - Cột Cờ - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đền Quán Thánh - Chùa Trấn Quốc - Nhà thờ Cửa Bắc - Hoàng thành Thăng Long - Văn Miếu Quốc Tử Giám - Nhà tù Hỏa Lò- Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam – Bưu điện - Nhà hát lớn. Có thể nói, chuyến xe bus đã tạo nên cho các em nhỏ những trải nghiệm vô cùng độc đáo, giúp các em khám những điểm nổi tiếng để thêm yêu thủ đô nghìn năm văn hiến.

Với sự tham gia của các giáo viên nước ngoài và trợ giảng tiếng Anh, Top 15 thí sinh sẽ có cơ hội được học hỏi và thực hành giúp kiến thức được khắc sâu một cách tự nhiên nhất. Các em được hòa mình vào rất nhiều trải nghiệm thực tế: Tìm hiểu thông tin về các địa danh, nâng cao năng lực tiếng Anh, check-in lưu giữ những kỷ niệm đẹp,...

Lần đầu tiên tham gia chuyến xe bus My Vietnam, bạn Nguyễn Đức Kiên - Đạt giải ba bảng thi đấu Kids 1 chia sẻ: "Hôm nay em rất vui vì được tham gia trải nghiệm chuyến đi đặc biệt này. Em được khám phá những địa điểm nổi tiếng mà trước đây mới chỉ được thấy màn ảnh nhỏ và được học hỏi thêm những kiến thức tiếng Anh chủ đề văn hóa - lịch sử. Nhờ có thầy cô và Ban tổ chức My Vietnam mà con đã có một mùa hè đầy ắp kỷ niệm."

My Vietnam là một hành trình hè bổ ích và lý thú do Hệ thống giáo dục Scots English tổ chức nhằm giúp các em học sinh không chỉ nâng cao năng lực tiếng Anh mà còn bồi đắp tình yêu với lịch sử dân tộc, thêm niềm tự hào về văn hóa, về đất nước Việt Nam cũng như các kỹ năng của một công dân thời kỳ 4.0.

Với những giá trị khác biệt, My Vietnam không chỉ nằm trong khuôn khổ của một cuộc thi, mà còn mang đậm dấu ấn của một Hệ thống giáo dục tiếng Anh chuẩn Quốc tế với triết lý giáo dục “Lấy học viên làm trung tâm cho mọi hoạt động giảng dạy”, mang tới những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ, góp phần hướng đến một thế hệ trẻ bản lĩnh và sống có trách nhiệm với văn hóa - lịch sử dân tộc.

Sau hơn 3 tháng khởi tranh với hơn 1000 thí sinh tham dự, top 15 thí sinh xuất sắc nhất đã lộ diện để cùng tranh tài thông qua bài thi thuyết trình bằng tiếng Anh trong đêm chung kết với chủ đề “Growing in your own home country”.

03 Giải Nhất là 01 Chuyến du lịch gia đình 3 ngày 2 đêm (áp dụng cho thí sinh và 02 phụ huynh) trị giá 30 triệu đồng tại Phú Quốc, 06 Giải Nhì, mỗi giải là 01 Voucher nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm trị giá 15 triệu đồng tại Quy Nhơn; 06 Giải Ba, mỗi giải là 01 Voucher nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm trị giá 10 triệu đồng tại Đà Nẵng.

