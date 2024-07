Cử tri Đồng Tháp lo khai thác cát gây sạt lở

TPO - Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đồng Tháp khóa X khai mạc Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Tháp giải trình ý kiến cử tri ở nhiều lĩnh vực, điển hình như vấn đề khai thác cát trên sông Tiền gây sạt lở…

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp - Phan Văn Thắng cho biết, để tăng tốc và đạt được kết quả phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, đòi hỏi phải có sự bứt phá trong lãnh đạo điều hành. Cùng với những quyết sách quan trọng, tạo dựng cơ sở vững chắc thúc đẩy Đồng Tháp vượt qua khó khăn, phát triển thời gian tới.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Trần Trí Quang báo cáo giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo đó, cử tri kiến nghị 62 ý kiến, tăng 17 ý kiến so với Kỳ họp thứ 7, nội dung kiến nghị tập trung vào lĩnh vực: Đầu tư - xây dựng, nông nghiệp, môi trường; văn hóa - xã hội…

Cử tri xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành) kiến nghị, trong quá trình thi công dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đi qua địa bàn xã làm ảnh hưởng đến nhà ở của người dân (bị nứt vách tường nhà của 29 hộ). Ghi nhận ý kiến cử tri, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục, giải quyết nhằm ổn định đời sống của người dân.

Cử tri xã Mỹ An Hưng A (huyện Lấp Vò) kiến nghị, hiện tình trạng khai thác cát trên sông Tiền (khu vực xã Mỹ An Hưng A, Mỹ An Hưng B, Tân Thuận Đông) đang diễn ra, dễ dẫn đến tình trạng sạt lở bờ bãi. Cử tri kiến nghị UBND tỉnh cần thông tin rộng rãi cho người dân biết về công suất cho phép khai thác cát tại khu vực này để nhân dân theo dõi, giám sát.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, mỏ cát trên sông Tiền được tỉnh cấp phép khai thác phục vụ cho Dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (dự án thành phần 1) theo Nghị quyết của Quốc hội. UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu đơn vị khai thác lắp đặt thông báo thông tin khu vực khai thác tại bờ sông hai đầu khu mỏ. UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, yêu cầu đơn vị khai thác thực hiện công bố thông tin đúng yêu cầu. Đồng thời, tỉnh giao Tổ kiểm tra khoáng sản và Sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hằng tháng kiểm tra việc khai thác đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng quy định.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh Đồng Tháp xem xét, cho ý kiến 35 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời, xem xét, thông qua một số dự thảo nghị quyết. HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng thực hiện miễn nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, xem xét, thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2025. Điểm mới của kỳ họp lần này là Thường trực HĐND tỉnh Đồng Tháp có sự kết nối với cử tri và nghị trường kỳ họp. Ngoài việc truyền hình trực tiếp như thông lệ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Đồng Tháp thiết lập đường dây thông tin liên lạc để tiếp nhận ý kiến góp ý của cử tri.