CSGT Cà Mau khép kín tuyến Quốc lộ 1 bảo đảm ATGT 24/24h

TPO - Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, tuyến Quốc lộ 1, hằng ngày lực lượng CSGT được chia làm 4 ca, liên tục tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn bảo đảm 24/24 giờ.

Trong đợt cao điểm tuần tra, xử lý bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp với các đơn vị, Công an huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật và tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Riêng tuyến Quốc lộ 1, hằng ngày lực lượng CSGT được chia làm 4 ca, liên tục tuần tra, kiểm soát, khép kín địa bàn bảo đảm 24/24 giờ. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm như: Vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm; xử lý nghiêm các trường hợp chống lại lực lượng thi hành công vụ;….

Trên lĩnh vực giao thông đường thủy, lực lượng làm nhiệm vụ sẽ tập trung xử lý đối với các lỗi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện; vi phạm quy định về bến...

Khi kiểm tra, lực lượng sẽ kiểm tra kỹ hóa đơn, chứng từ đối với phương tiện vận chuyển cát, sỏi, xăng, dầu… để phát hiện các trường hợp sử dụng hóa đơn, chứng từ giả.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Cà Mau yêu cầu từng cán bộ, chiến sĩ các Đội, Trạm tuần tra, kiểm soát phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; nghiêm cấm lãnh đạo, chỉ huy, CBCS can thiệp, tiếp nhận can thiệp việc xử lý vi phạm về TTATGT.

Đồng thời, khi thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành quy trình công tác, điều lệnh CAND, có thái độ đúng mực khi tiếp xúc với nhân dân, cương quyết, xử lý nghiêm các đối tượng phạm tội, chống người thi hành công vụ...

Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh.