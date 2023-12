Xử lý 2.000 tài xế dính ma túy sau chiến dịch tuần tra 24/24

TPO - Việc đẩy mạnh xử lý vi phạm giao thông liên tuyến quốc lộ của Bộ Công an đã kéo giảm tai nạn giao thông rõ rệt về số vụ, số người chết và bị thương.

Trước đó, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch Tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A (qua địa bàn Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh), nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo đại diện Cục CSGT, điểm nổi bật trong kế hoạch này là Bộ công an đã điều tiết được liên tuyến, có sự kết nối giữa công an các địa phương với nhau; giữa những người thực thi nhiệm vụ trên tuyến với Công an cơ sở cấp phường xã để xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông.

“Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện khép kín 24/24 tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, người điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm tốc độ, quá tải trọng, tránh vượt không đúng quy định, đi sai làn đường, phần đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ không đúng nơi quy định...” – Đại diện Cục CSGT cho biết.

Theo Cục CSGT, quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng sử dụng phương thức công khai kết hợp hóa trang; tuần tra kiểm soát cơ động kết hợp dừng kiểm soát tại 1 điểm để nâng cao hiệu quả.

Kết thúc kế hoạch (thực hiện từ ngày 15/11/2023 đến ngày 30/11/2023), công an 3 địa phương đã kiểm soát 158.298 phương tiện, xử lý 7.983 trường hợp. So sánh với thời gian trước liền kề tăng 3.311 trường hợp (+70,8%).

Trong đó các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn giao thông tập trung xử lý gồm vi phạm nồng độ cồn 1.211 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.878 trường hợp, vi phạm về ma túy 142 trường hợp...

Với sự quyết liệt trong xử lý vi phạm, tai nạn giao thông trên đoạn tuyến Quốc lộ 20 và Quốc lộ 1A đi qua Lâm Đồng, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh đã giảm cả 3 tiêu chí so với thời gian trước liền kề.

Cụ thể, trên tuyến Quốc lộ 20, giảm 14,2% số vụ, giảm 75% số người chết, giảm 25% số người bị thương; trên tuyến Quốc lộ 1A giảm 28,57% số vụ, giảm 20% số người chết, giảm 100% số người bị thương.

Vẫn theo Cục CSGT, từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã phát hiện trên 2.000 trường hợp lái xe sử dụng ma tuý, hàng trăm nghìn trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Theo số liệu khảo sát của Bộ Công an trên 50% số phạm nhân phạm tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia trước khi gây tai nạn. Đây là những con số rất đáng báo động và lo ngại” – Cục CSGT thông tin.