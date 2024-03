Công ty Nhiệt điện Mông Dương: Dồn nguồn lực để đảm bảo điện mùa khô

Trước tình hình thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, Công ty Nhiệt điện Mông Dương - đơn vị trực thuộc Tổng C ông ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã và đang tập trung cao độ mọi nguồn lực để đảm bảo cung ứng điện được an toàn, liên tục.

Công ty triển khai các phương án đáp ứng đủ nhiên liệu cho vận hành và khối lượng dữ trữ theo định mức. Trong đó, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị cung cấp lớn như Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc về kế hoạch mua và nhập than trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024. Hiện, khối lượng than dự phòng trong kho của nhà máy là hơn 170.000 tấn.

Hàng tháng, đơn vị thực hiện kiểm tra đánh giá tình trạng thiết bị để phát hiện kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến sự cố làm suy giảm công suất của tổ máy và đưa ra phương án sửa chữa kịp thời, đảm bảo tổ máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy. Công ty tăng cường xử lý triệt để các tồn tại khiếm khuyết, bảo dưỡng định kỳ và nâng cấp thiết bị nhằm đảm bảo các hệ thống hoạt động hiệu quả.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn dành sự quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương, địa bàn hoạt động (Quảng Ninh). Trong năm qua, Công ty cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn sửa chữa nhà cũ, xuống cấp. Đoàn viên thanh niên đơn vị tham gia giúp người dân đi lại đường dây điện trong nhà đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Công ty còn hỗ trợ kinh phí làm đường phục vụ nhu cầu đi lại của người dân; tổ chức tặng quà cho các gia đình khó khăn dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn và nhiều các hoạt động ý nghĩa khác, góp phần giúp người dân địa phương có cuộc sống tốt hơn.

Ngoài ra, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty tích cực hưởng ứng Chương trình “Em vui chợ tết 0 đồng” do Trường tiểu học Nguyễn Trãi và THCS Mông Dương tổ chức, mang đến cho các em một cái tết đầm ấm hơn. Theo kế hoạch, năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục triển khai các chương trình an sinh xã hội tại địa phương để chia sẻ cùng chính quyền, chăm lo cho các trường học, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.