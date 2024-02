Công ty CP Bến xe Hà Nội - Đảm bảo trật tự, đáp ứng đủ xe phục vụ hành khách cao điểm Tết

TP - Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm Tết, trong đó có Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã xây dựng, triển khai kế hoạch phục vụ dịp cao điểm Tết từ tháng 12/2023.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội cho biết, dịp cao điểm Tết năm 2024 có 2 đợt, bao gồm kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 và dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Với cao điểm Tết Nguyên đán, thời gian cao điểm đi lại của hành khách tại các bến xe sẽ diễn ra trong khoảng từ ngày 31/1 đến hết ngày 8/2/2024.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe Hà Nội, đây là khoảng thời gian người lao động tự do và sinh viên bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, về quê chuẩn bị lễ Ông Công Ông Táo cổ truyền, tiếp đó từ ngày 9/2/2024 cán bộ công nhân viên chức, người lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu đợt nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân và không để bất kỳ hành khách nào đến thời điểm Giao thừa vẫn còn ở bến xe, Công ty CP bến xe Hà Nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường 3.388 lượt xe cho các bến xe. Cụ thể, tại bến Giáp Bát: lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là: 950 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá.

Tại bến Gia Lâm: lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ngày, tăng khoảng 300% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 500 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như Hải Phòng, Quảng Ninh…

Tại bến Mỹ Đình: lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng trên 18.000 lượt/ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn: 900 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng…

Nhằm chủ động thực hiện tốt kế hoạch trên, từ tháng 12/2023, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, trong đó các bến xe phối hợp chặt chẽ với Công an phường, công an quận để xây dựng phương án đảm bảo trật tự an ninh; các bến xây dựng phương án tổ chức giao thông sắp xếp và điều tiết phương tiện, triển khai kịp thời phương án tăng cường xe để giải toả khách trong ngày; phối hợp với trung tâm điều hành xe buýt của Tổng công ty Vận tải Hà Nội để tăng tuần suất và số chuyến xe buýt để phục vụ kịp thời khách đến bến đi vào nội đô; Trang trí băng rôn, cờ, khẩu hiệu theo hướng dẫn của Công ty, cán bộ công nhân viên các bến xe có thái độ phục vụ hành khách tốt với phương châm “Vui lòng khách đến - Vừa lòng khách đi”.