Công bố quyết định về công tác cán bộ Công an Bắc Giang

TPO - Ngày 23/1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ đối với Chánh Thanh tra và lãnh đạo công an một số huyện.

Theo đó, tại buổi lễ, Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm lại đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu đối với Thượng tá Ngô Văn Binh - Chánh Thanh tra Công an tỉnh.

Tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Thân Văn Hải khẳng định đây là sự ghi nhận của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang đối với quá trình phấn đấu của Thượng tá Ngô Văn Binh. Đồng thời, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị trong thời gian tới, Thượng tá Ngô Văn Binh tiếp tục tu dưỡng phẩm chất đạo đức, giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Tại Công an huyện Sơn Động, Đại tá Đỗ Đức Trịnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm Trung tá Đàm Hữu Tình - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Sơn Động giữ chức vụ Phó trưởng Công an huyện Sơn Động.

Tại buổi Lễ, Đại tá Đỗ Đức Trịnh đánh giá cao phẩm chất, trình độ, năng lực và những cống hiến tích cực của Trung tá Đàm Hữu Tình đối với công tác bảo đảm ANTT và sự nghiệp phát triển của địa phương. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang và Huyện ủy Sơn Động cũng giao nhiệm vụ đối với Trung tá Đàm Hữu Tình trên cương vị công tác mới cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sơn Động giữ vững truyền thống đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao.

Cũng trong ngày 23/1, Đại tá Đỗ Đức Trịnh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang công bố quyết định điều động đồng chí Trung tá Nguyễn Tiến Trung – Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Việt Yên (nay là Thị xã Việt Yên) và nhấn mạnh đồng chí Nguyễn Tiến Trung cần tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị mới hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng thời tại buổi lễ, Đại tá Đỗ Đức Trịnh đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Nguyễn Quang Bình (43 tuổi) - Đội trưởng phòng An ninh nội địa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh.

Tại Công an huyện Yên Thế, Đại tá Thân Văn Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thiếu tá Lê Thế Biên - Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Yên Thế giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Yên Thế.