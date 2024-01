Công an Bắc Ninh bắt gần 200 vụ ma túy sau một tháng thực hiện cao điểm

TPO - Sau một tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ gần 200 vụ ma túy, với gần 300 đối tượng.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, sau 1 tháng ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (từ ngày 15/12/2023 đến ngày 15/01/2024), Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện, bắt giữ gần 200 vụ, gần 300 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 184 vụ, 197 đối tượng so với năm 2022); thu giữ 626 gam heroin, 918 gam ma túy tổng hợp. Cơ quan Công an lập hồ sơ khởi tố 186 vụ, 240 đối tượng; còn lại xử lý vi phạm hành chính.

Lực lượng công an điều tra làm rõ 89/93 vụ phạm tội về trật tự xã hội; trong đó bắt giữ 24 vụ, 118 đối tượng phạm tội cờ bạc; 11 vụ, 65 đối tượng mại dâm.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, xử lý mới 114 vụ việc, 144 đối tượng phạm tội về kinh tế tham nhũng, buôn lậu, với số tiền phạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra, phát hiện 101 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử phạt hành chính số tiền hơn 800 triệu đồng. Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an lập biên bản, xử phạt hơn 3.300 trường hợp, với số tiền gần 10,8 tỷ đồng, tước hơn 1.100 GPLX.