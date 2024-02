Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an thị xã Việt Yên

TPO - Ngày 1/2, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thị xã Việt Yên và Công an các phường thuộc thị xã Việt Yên.

Tại buổi lễ, Công an tỉnh Bắc Giang đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thị xã Việt Yên và Công an 9 phường thuộc thị xã Việt Yên.

Đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Trưởng Công an huyện Việt Yên cũ tiếp tục được giao giữ chức vụ Trưởng Công an thị xã Việt Yên; bố trí 5 đồng chí Phó Trưởng Công an thị xã Việt Yên; bố trí, điều động, bổ nhiệm đối với 9 đồng chí làm Trưởng Công an phường và 17 Phó Trưởng Công an phường thuộc thị xã Việt Yên. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/2.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang yêu cầu trong thời gian tới, Công an thị xã Việt Yên cần tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định về đảm bảo an ninh, trật tự, không để bị động bất ngờ.

Công an thị xã Việt Yên nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phấn đấu phát huy năng lực, sở trường, thực hiện có hiệu quả và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các lãnh đạo, Thượng tá Nguyễn Văn Giang - Trưởng Công an thị xã Việt Yên hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, giữ vững đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.