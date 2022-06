Công an xuất hiện ở trụ sở Bộ Y tế và nhà riêng ông Nguyễn Thanh Long

TPO - Chiều 7/6, một số ôtô biển xanh chở lực lượng chức năng đến trụ sở Bộ Y tế (phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội). Bên ngoài, nhiều phóng viên báo chí túc trực thông tin. Tiền Phong Online tiếp tục cập nhật...

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đầu giờ chiều 7/6, có một số ôtô biển xanh vào trụ sở Bộ Y tế trên phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo quan sát, bên trong một chiếc xe có cảnh sát mặc quân phục. Tiếp đó, khoảng 16h, một xe biển xanh 80A khác tiến vào trụ sở Bộ này.

Phía ngoài cổng Bộ Y tế, rất đông phóng viên báo đài tới ghi nhận và đưa thông tin. Cùng với đó, lực lượng công an có mặt đảm bảo an ninh trật tự.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sáng 7/6, có 2 xe biển xanh chở một số cảnh sát mặc sắc phục đi vào khu 671 Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình. Đây là nơi cư trú của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.

Khoảng 17h42 cùng ngày, một nhóm cán bộ khoảng 4-5 người mặc sắc phục công an, kiểm sát viên đi xe ô tô vào cổng chính trụ sở Bộ Y tế.

Đến thời điển hiện tại, chiếc xe biển trắng chở cán bộ trên vẫn đỗ bên ngoài sảnh tòa nhà làm việc Bộ Y tế.





Tối cùng ngày, Cổng thông tin Bộ Công an công bố:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 67/QĐ-CSKT-P9 ngày 17/12/2021, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 30/QĐ-CSKT-P9 ngày 31/12/2021; thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định:

- Ông Chu Ngọc Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc giao, quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Ông Phạm Công Tạc, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia nghiên cứu, chế tạo Kit xét nghiệm Covid-19, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Ông Nguyễn Thanh Long, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương Kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngày 07/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: (1) ông Chu Ngọc Anh, (2) ông Phạm Công Tạc về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Khoản 3, Điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; (3) ông Nguyễn Thanh Long về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3, Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.