Công an tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông

Chiều 11/12, Ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc họp nghe các đơn vị, địa phương báo cáo về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 11 tháng năm 2023. Ông Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.

Về tình hình tai nạn giao thông, trong 11 tháng, toàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, làm chết 44 người, bị thương 92 người. Tỉnh Vĩnh Phúc đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố có số vụ tai nạn giao thông ít nhất; đứng thứ 16/63 tỉnh, thành có số người tử vong do tai nạn giao thông ít nhất và đứng thứ 28/63 tỉnh, thành, có số người bị thương do tai nạn giao thông ít nhất. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông một cách bền vững trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Nguyên đán 2024 khi lưu lượng người và phương tiện giao thông tăng cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không lơ là, chủ quan để các hành vi vi phạm an toàn giao thông bùng phát trở lại; tiếp tục tăng cường đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát theo các chuyên đề khép kín địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông theo đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông để nhanh chóng khắc phục, nhất là tại các nút giao, đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong, hẹp và tầm nhìn hạn chế. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố mở cao điểm “chiến dịch truyền thông” liên quan đến các vấn đề bảo đảm trật tự an toàn thông để phổ biến giáo dục pháp luật với các nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, gắn với tình hình thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Khẩn trương rà soát, cắm biển báo về tải trọng cho phép tại các tuyến đường trên địa bàn quản lý để hạn chế tình trạng xe quá khổ, quá tải, làm hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu, qua mỗi vụ tai nạn, các đơn vị phải có báo cáo đánh giá nguyên nhân tai nạn giao thông, nhất là các vụ gây chết người, trong đó, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý. Đặc biệt, Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và Ban An toàn giao thông tỉnh nếu để xảy ra tình trạng gia tăng tai nạn giao thông trên địa bàn. P.V