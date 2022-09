Công an tỉnh Cao Bằng, Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân

TPO - Trong đợt suốt thời gian dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 1 - 4/9/2022), Công an tỉnh Cao Bằng vẫn tiến hành làm thủ tục cấp Căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân tại các địa điểm Trung tâm hành chính công và trụ sở cơ quan công an các huyện, thành phố trên địa bàn.

Đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, công an tỉnh đang triển khai cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Trong các ngày nghỉ , lực lượng công an địa phương tiến hành làm việc liên tục: Buổi sáng từ 7h30’ - 12h, buổi chiều từ 12h30’ - 17h, buổi tối từ 18h - 22h’.

Công việc cấp thẻ căn cước công dân được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Nhiều người già đau ốm, khuyết tật đều được cán bộ, chiến sỹ công an Cao Bằng trợ giúp nhiệt tình, chu đáo.

Nhiều người dân địa phương bảy tỏ sự cảm ơn, ghi nhận và xúc động trước hành động “Vì nhân dân phục vụ” của công an tỉnh Cao Bằng.

Công an đến tận nhà người già, khuyết tật làm căn cước công dân

Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk mang máy đến tận nhà người già, khuyết tật làm căn cước công dân. Lãnh đạo công an huyện đi đến các giáo xứ thăm hỏi, phối hợp người có chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động bà con làm căn cước công dân.

Không kể đêm ngày, các tổ công tác của công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng công an các xã trên địa bàn đến tận nhà để làm căn cước công dân (CCCD) cho người già yếu, người khuyết tật trong dịp lễ này.

Thượng tá Nguyễn Cao Quyết, Trưởng Công an huyện Cư Kuin cho biết, dịp lễ này, lực lượng công an xã và quản lý hành chính trực 100%. Công an huyện triển khai 2 tổ, mỗi tổ khoảng 6 người, tùy tình hình các tổ lưu động về xã. Riêng công an huyện ưu tiên tối đa tập trung toàn lực mời dân lên làm căn cước.

Theo thượng tá Quyết, làm CCCD còn liên quan đến đường truyền nên thường tập trung làm tại UBND các xã. Trường hợp người dân không đi lại được, già yếu, bệnh tật, lực lượng cán bộ, chiến sĩ mang máy đến tận nhà làm.

Đầu đợt cao điểm đến nay, công an huyện tăng cường tuyệt đối cả con người, phương tiện để phục vụ làm công tác thu nhận căn cước; dành 3 xe sẵn sàng phục vụ chở dân đi làm căn cước.

Công an huyện đề nghị các xã trên địa bàn tiếp tục rà soát những trường hợp là người già yếu, người khuyết tật, khó khăn... để bố trí thời gian đến làm căn cước công dân tận hộ gia đình.

Cũng theo Công an huyện Cư Kuin, gần 1 tháng nay, lãnh đạo công an huyện trực tiếp đi đến các giáo xứ, thăm hỏi, kết nối, phối hợp người có chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động bà con hiểu ý nghĩa thiết thực của việc làm CCCD để người dân đến làm; đồng thời thông qua người thân thông báo cho những người đi làm ăn xa tranh thủ về làm thủ tục cấp CCCD.

Huyện Cư Kuin có hơn 123.000 nhân khẩu, trong đó số người đến độ tuổi cấp căn cước công dân hơn 96.000 trường hợp.