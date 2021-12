Khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh Lạng Sơn

TPO - Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, chiều 17/12, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ khai trương Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh (IOC).

Trung tâm IOC bước đầu xây dựng gồm các nhóm chức năng trọng tâm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; Cửa khẩu số; giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền (dịch vụ công, văn bản điện tử); giám sát, điều hành an ninh trật tự công cộng, an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát phản ánh báo chí, mạng xã hội; giám sát, điều hành các lĩnh vực y tế (y tế và dịch Covid), giáo dục, du lịch; giám sát an toàn thông tin mạng.

Với các chức năng này, Trung tâm IOC được xem là “bộ não số” của tỉnh, cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang tiếp diễn; thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, quy chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể.

Ngoài ra, qua kênh thông tin Phản ánh kiến nghị, hệ thống còn giúp người dân có thể phản ánh, tương tác với lãnh đạo chính quyền một cách thuận tiện