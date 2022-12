Công an tỉnh Bắc Giang có tân Phó giám đốc

TPO - Ngày 31/12, theo Công an tỉnh Bắc Giang, Đại tá Nguyễn Hữu Bình được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc cho đại tá Nguyễn Hữu Bình.

Đại tá Nguyễn Hữu Bình (SN 1976, quê quán huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội). Trước khi được bổ nhiệm, ông Bình giữ chức vụ Trưởng phòng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, đồng thời nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân và gia đình đồng chí, cũng là niềm vui chung của lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang.

Ông Dương tin tưởng, trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Hữu Bình cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ công tác mới, đại tá Nguyễn Hữu Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Giám đốc Công an tỉnh. Đại tá Bình hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, nâng cao bản lĩnh, phát huy trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao phó.