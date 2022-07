Bà Rịa-Vũng Tàu có tân Phó Giám đốc Công an, Bình Thuận bổ nhiệm mới 2 giám đốc Sở

TPO - Thượng tá Lương Đức Minh-Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được Bộ Công an bổ nhiệm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 15/7, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Bùi Văn Thảo-Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với Thượng tá Lương Đức Minh-Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Bùi Văn Thảo nhấn mạnh trong thời gian qua, Thượng tá Lương Đức Minh đã làm tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật, phòng chống dịch, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh và phục vụ tốt công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mong muốn trên cương vị mới, trách nhiệm công tác mới, Thượng tá Lương Đức Minh tiếp tục phát huy trách nhiệm, năng lực công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết cùng tập thể Ban thường vụ, Ban Giám đốc lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh vững mạnh toàn diện, phục vụ sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Lương Đức Minh hứa sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, đoàn kết, thống nhất với tập thể Ban thường vụ, Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Bình Thuận trao quyết định bổ nhiệm cho 2 giám đốc Sở

Sáng 15/7, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Đỗ Thái Dương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, tại quyết định số 1516, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp nhận ông Võ Thành Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Sở Thông tin Truyền thông và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở này. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7.

Tại quyết định số 1517, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp nhận ông Trần Nguyên Lộc, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở này. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/7.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong mong muốn, trên cương vị công tác mới, hai cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục nghiên cứu để nâng cao nhiệm vụ chuyên môn, từng bước đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.