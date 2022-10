Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Quân khu 9, Giám đốc Công an Bến Tre

TPO - Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá Trương Sơn Lâm - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Ngày 11/10, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Thực hiện các quyết định về nhân sự cán bộ của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá Trần Quốc Khởi - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng, được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt - Tư lệnh Quân khu 9, và ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, ghi nhận sự nỗ lực, đóng góp trong công tác của Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, nhất là vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang tỉnh phát huy vai trò xung kích, nòng cốt và tham gia trực tiếp trên tuyến đầu chống dịch; đồng thời mong muốn, Đại tá Trần Quốc Khởi trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao phó; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh nhà vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Trước đó, chiều 10/10, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Văn Hải - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Võ Hùng Minh - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Trương Sơn Lâm - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Đại tá Trương Sơn Lâm sinh năm 1972, quê quán tại Thanh Hóa. Đại tá Lâm từng công tác và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Tổng cục An ninh.

Tháng 3/2020, Đại tá Trương Sơn Lâm được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho đến nay.