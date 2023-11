Công an Nghệ An dẫn đầu toàn lực lượng về cải cách hành chính

TPO - Với chỉ số cải cách hành chính năm 2023 đạt 97,12%, Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an đánh giá cao và xếp thứ nhất trong toàn lực lượng Công an Nhân dân. Đây là 8 năm liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính.

Xác định công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự của lực lượng Công an là khâu đột phá, những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự và chất lượng phục vụ nhân dân với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, “Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đẩy mạnh cải cách hành chính trong nội bộ lực lượng Công an nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính và triển khai xây dựng mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ; hậu cần, tài chính và hồ sơ nghiệp vụ theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trong nội bộ, nâng cao kỷ cương hành chính và tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2023, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều trọng tâm, đột phá, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, điển hình như: Xây dựng 165/460 xã, phường, thị trấn sạch về ma túy, xây dựng 16/32 Công an phường điển hình kiểu mẫu về An ninh trật tự và văn minh đô thị, chủ trì, tham mưu xây dựng 3.553 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các xã biên giới từ nguồn vận động của Bộ Công an và Công an tỉnh…

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các cơ quan, tổ chức, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương rà soát, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ phục vụ công tác, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính với 80 thủ tục trên tất cả các lĩnh vực từ 1 ngày làm việc xuống 180 phút.

Đặc biệt, 100% Công an các đơn vị, địa phương triển khai mô hình niêm yết, tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR-Code tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet thực hiện quét mã QR-Code để dễ dàng tra cứu thông tin về thủ tục hành chính, bảo đảm tính cập nhật, kịp thời khi các thủ tục hành chính có sự thay đổi, không phải in lại nội dung thủ tục hành chính như niêm yết thông thường, góp phần tích cực vào công tác chuyển đổi số.

Từ kinh nghiệm triển khai Bộ phận một cửa Công an cấp xã đã được Bộ Công an nhân rộng năm 2022, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành nâng cấp 20 Bộ phận một cửa Công an cấp huyện lên “Bộ phận một cửa kiểu mẫu”. Song song với đó, đã đưa vào ứng dụng 7 phần mềm như: Phần mềm “Quản lý thông tin đoàn viên công đoàn”; phần mềm “Quản lý đối tượng thi hành án hình sự tại cộng đồng”… Năm 2023, Công an tỉnh Nghệ An được Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an đánh giá, xếp thứ 2/63 Công an tỉnh, thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin.

Với các giải pháp quyết liệt, hiệu quả năm 2023 chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Nghệ An đạt 97,12 %, được Bộ Công an đánh giá cao, xếp thứ nhất toàn lực lượng Công an Nhân dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Đây là 8 năm liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính.

Kết quả là động lực để toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phấn đấu hơn nữa, quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính để phục vụ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ ngày càng tốt hơn.