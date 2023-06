Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: ‘Không có vùng cấm, ngoại lệ’ trong xử lý vi phạm giao thông

TPO - Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, trong quá trình xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và tăng cường công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới Công an 21 huyện, thành, thị.

Sáu tháng đầu năm 2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy 82 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt, so với 6 tháng đầu năm 2022, giảm 11 vụ, so với 6 tháng liền kề giảm 17 vụ. Không có tai nạn giao thông đường thủy.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An đã tổ chức 14.952 ca tuần tra kiểm soát, ra quyết định xử phát 33.171 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 67 tỉ đồng.

Công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt sau khi triển khai phân cấp công tác đăng ký xe cho Công an cấp xã đã tạo được nhiều thuận lợi cho người dân. Rút ngắn được thời gian, thủ tục, giảm thiểu được chi phí đi lại cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến làm thủ tục liên quan đến đăng ký xe, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác cải cách hành chính.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Trong quá trình xử lý vi phạm an toàn giao thông đường bộ phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; tiếp tục thực hiện nghiêm việc tổ chức xét nghiệm, giám định nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển phương tiện liên quan trong tất cả các vụ tai nạn giao thông; thực hiện thường xuyên công tác khảo sát tuyến, địa bàn, kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành có liên quan các bất cập về tổ chức giao thông, khắc phục “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy hiểm về tai nạn giao thông”.