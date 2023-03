Bình Thuận chỉ đạo không có vùng cấm, ngoại lệ khi kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 9/3, Tỉnh uỷ Bình Thuận đã có công văn gửi các tổ chức Đảng, cơ quan thuộc tỉnh Bình Thuận về việc tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo đó, trong năm 2022, tỉnh Bình Thuận xảy ra 251 vụ tai nạn giao thông (giảm 8 vụ), làm chết 176 người (tăng 22 người), bị thương 133 người (giảm 25 người). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 35.682 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, có nhiều trường hợp điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia dẫn đến tai nạn giao thông.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh, các ban của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm rõ, tự giác chấp hành và vận động người thân chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia.

Tỉnh uỷ Bình Thuận yêu cầu Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tốt lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý người có hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trong quá trình xử lý vi phạm, cần thực hiện tốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không giải quyết các trường hợp nhờ tác động, can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm. Đồng thời, thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị của người vi phạm để xử lý theo quy định.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ban của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông của mỗi người khi tham gia giao thông. Quyết tâm hình thành thói quen, văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cũng giao Đảng ủy Công an tỉnh phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, cuối năm hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cho Thường trực Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, chỉ đạo trên nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông, nhất là vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP.Phan Thiết đang tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy và xe ô tô. Tổ công tác tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, xe quá niên hạn, hết hạn đăng kiểm, ô tô khách chở quá số người quy định và các trường hợp lái xe sử dụng giấy phép lái xe giả…