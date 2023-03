Công an Nghệ An xử phạt hơn 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn

TPO - Chỉ trong vòng 1 tháng ra quân thực hiện kế hoạch 32 Công an tỉnh Nghệ An, lực lượng CSGT đã lập biên bản 6.616 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 1.200 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 5/3, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, thực hiện kế hoạch 32/KH-CAT-PC08-PV01 của Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua đơn vị này đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn".

Trong vòng 1 tháng qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức 2.423 ca tuần tra kiểm soát, với 11.466 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia. Qua đó, phát hiện và lập biên bản 6.616 trường hợp vi phạm. Trong số đó có 3.154 xe ô tô, 3.374 xe mô tô, 38 xe máy điện, 50 phương tiện khác.

Trong số hơn 6 nghìn trường hợp vi phạm mà CSGT Công an Nghệ An xử lý có 1.219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (123 xe ô tô, 1.096 xe mô tô). Công an hiện đã tạm giữ 1.219 phương tiện và tước giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề 986 trường hợp.

Ngoài ra, CSGT còn phát hiện và xử lý 35 trường hợp vi phạm ma túy (13 xe ô tô, 22 xe mô tô); 1.741 trường hợp vi phạm tốc độ (1.260 xe ô tô, 481 mô tô- xe máy). Công an đã tạm giữ 151 ô tô, 1.157 xe mô tô, 39 phương tiện khác.

Hiện Công an Nghệ An đã ra quyết định xử phạt 4.841 trường hợp, thu nộp Kho bạc nhà nước hơn 10,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục huy động lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, cải tạo, thay đổi kích thước thành thùng xe; Người điều khiển phương tiện trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn trên địa bàn Nghệ An.

Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 3, tổ đặc biệt của Công an tỉnh này đã tổ chức 15 ca tuần tra kiểm soát trên địa bàn TP.Vinh, với 45 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó đã lập biên bản 42 trường hợp vi phạm, trong đó 7 ô tô con, 35 mô tô- xe máy, tạm giữ 7 ô tô con, 35 mô tô- xe máy. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 41 trường hợp, vi phạm khác 1 trường hợp.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT Công an Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn.