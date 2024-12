Công an làm việc với nhóm đối tượng đòi thu phí khách du lịch

TPO - Công an TP Nha Trang đã xác minh và có báo cáo vụ nhóm đối tượng có hành vi chèo kéo, thu phí trái phép khách du lịch tại khu vực bãi biển công cộng Nha Trang.

Ngày 31/12, Công an TP Nha Trang đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP Nha Trang về kết quả xử lý vụ việc phản ánh về tình trạng khách du lịch nước ngoài bị chèo kéo, thu phí trái phép xảy ra tại khu vực bãi biển Trần Phú.

Theo Công an TP Nha Trang, qua xác minh, vào khoảng 19h ngày 29/12, một nhóm khoảng 5 khách du lịch nam (quốc tịch Trung Quốc) đến khu vực bãi biển 78 Trần Phú, phường Lộc Thọ rồi ngồi vào 3 ghế nằm tại địa điểm trên. Khoảng 15 phút sau, nhóm khách đang chuẩn bị rời đi thì P.N.H (SN 1998, ở xã Diên Tân, huyện Diên Khánh) đi đến sử dụng phần mềm ứng dụng Google dịch và yêu cầu nhóm khách thanh toán số tiền 200.000 đồng tiền dịch vụ thuê chỗ ngồi nhưng nhóm khách trên không đồng ý trả tiền và rời đi.

Sau đó, Công an phường Lộc Thọ đã tiến hành mời P.N.H về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, H. cho biết khu vực bãi biển 78 Trần Phú, phường Lộc Thọ do ông T.T.T (SN 1975, ở xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) thuê để làm dịch vụ cho thuê phao, dù, ghế nằm; còn P.N.H được ông T. thuê để phục vụ khách đến thuê dịch vụ và thu tiền của khách.

Theo ông T. trình bày, khu vực bãi biển 78 Trần Phú, Lộc Thọ do ông thuê lại của Sailing Club Nha Trang để hoạt động kinh doanh. Hiện Công an TP Nha Trang đang tiếp tục xác minh thông tin của nhóm khách Trung Quốc liên quan đến vụ việc đồng thời mời ông T.T.T đến Công an phường Lộc Thọ làm việc nhằm thu thập thêm tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trước đó, ông Phạm Minh Nhựt - Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, có văn bản gửi UBND TP Nha Trang báo cáo về tình hình chèo kéo, thu phí trái phép khách du lịch tại khu vực bờ biển công cộng.

Theo ông Nhựt, khi du khách đi dạo dọc bờ biển ở đường Trần Phú bị một số người đeo bám thu tiền. Những người này tự nhận khu vực bãi biển do họ quản lý và yêu cầu thu phí 200.000 đồng/người. Một số du khách phản ứng, khi khách không đồng ý trả phí, sẽ có nhóm du côn vây quanh họ và đi theo gần 1 km.

Một số du khách đã ghi lại hình ảnh một số người đòi thu phí du khách đi dạo bãi biển. Những hình ảnh này cũng đã được gửi tới hướng dẫn viên du lịch và chia sẻ trên các mạng xã hội Trung Quốc.

Ông Nhựt cho hay, hành vi của nhóm người này có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tạo hình ảnh không tốt cho du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, ảnh hưởng đến sự mất an ninh, an toàn trong du lịch cho du khách quốc tế. Đặc biệt, những hình ảnh và thông tin này đã lan truyền trên các trang mạng xã hội tại Trung Quốc sẽ làm ảnh hưởng đến lượng khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa thời gian tới.