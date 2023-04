Công an làm rõ vụ đưa xe đi rửa, hôm sau đến bãi rác nhận xe hỏng

TPO - Sau khi tiếp nhận thông tin, phía Công an phường Bến Thủy (TP. Vinh, Nghệ An) đã vào cuộc mời các bên liên quan đến công an để cùng làm rõ sự việc về chiếc xe ô tô đưa đi rửa nhưng phát hiện ở bãi rác.

Ngày 18/4, lãnh đạo UBND phường Bến Thủy (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, hiện Công an phường này đang mời các bên liên quan gồm chủ gara rửa xe, người lái xe và chủ xe ô tô bị hư hỏng đến làm việc liên quan vụ việc mang xe đi rửa nhưng đến bãi rác nhận xe hỏng. Lãnh đạo UBND phường Bến Thủy cho hay, hiện phía chủ chiếc xe chưa trình báo đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khi có thông tin, phía địa phương đã vào cuộc làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Liên quan sự việc này, anh Hoàng Đức Yên (37 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP. Vinh - Chủ Gara) xác nhận sự việc xảy ra tại tiệm rửa xe của mình ở số 56, đường Nguyễn Du, TP. Vinh, Nghệ An. Anh Hoàng Đức Yên trình bày, trước đó vào khoảng 19h ngày 15/4 người đàn ông tên V. (chủ một gara sửa xe khác) mang chiếc xe ô tô hiệu bán tải đến gara của anh Yên để rửa xe. Thời điểm này anh Yên đã về nhà, tại gara chỉ còn 3 người gồm anh Lương Xuân Q. (SN 2007, trú xã Thanh Tùng, Thanh Chương, Nghệ An) và 2 người thợ làm việc tại gara. Người đàn ông tên V. sau đó lái xe cất vào gara để chờ rửa. Sáng 16/4, vị khách hàng này đến gara để lấy xe nhưng không thấy xe đâu nên hỏi. Lúc này anh Yên trích xuất camera mới phát hiện khoảng 0h ngày 16/4, anh Q. bất ngờ cầm chìa khóa lái chiếc xe ô tô bán tải này đi ra khỏi gara rửa xe và không trở về. Anh Yên cùng mọi người sau đó đã tỏa đi khắp nơi tìm kiếm. Đến 10h30' sáng cùng ngày, mọi người đã tìm thấy chiếc xe nói trên bị bỏ lại tại bãi rác của khối 3, phường Trung Đô, đường ven sông Vinh. Thời điểm phát hiện, xe đã bị hỏng đèn hậu bên trái, nổ lốp bên phải phía trước, ốp và đèn gương trước bên phải bị vỡ, xây xước sơn hông xe. Sau khi sự việc xảy ra, anh Yên đã cùng làm việc với phía chủ chiếc xe để cùng tìm hướng giải quyết và sửa chữa. Theo anh Yên tính toán, thiệt hại của chiếc xe khoảng 15-17 triệu đồng. Anh Yên xin phép đưa xe đi sửa, khắc phục nhưng đại diện chủ xe đã yêu cầu đền bù khoản thiệt hại cho chiếc xe bị hỏng là 76 triệu đồng. Hiện 2 bên chưa tìm được tiếng nói chung. Anh Yên cho biết thêm, bản thân anh rất cầu thị để sửa chữa, khắc phục thiệt hại cho xe nhưng chưa tìm được tiếng nói chung để thống nhất sửa chữa. Về người đã lái xe ô tô gây ra vụ việc, anh Yên cho biết đó là người họ hàng được gửi cho ở nhờ. Người này còn nhỏ tuổi và chưa có bằng lái xe. Bình thường anh Yên cũng không cho người này động chạm gì vào xe ô tô của khách. Khi hỏi lái xe đi đâu thì người này cho biết lấy xe đi dạo và sau đó đi về thì bị lạc đường. Hiện phía Công an phường Bến Thủy đang tiếp tục làm việc với người lái xe gây ra hư hỏng trên cũng như phía chủ xe và chủ gara để làm rõ vụ việc. Như đã đưa tin, trước đó trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một người mang chiếc xe ô tô bán tải đến gara rửa xe ở số 56 Nguyễn Du (TP. Vinh, Nghệ An) để rửa nhưng sau đó nhận lại chiếc xe ở bãi rác trong tình trạng đã hỏng. Người này cho biết buổi tối đã mang chiếc xe ô tô bán tải đến gara số 56 Nguyễn Du để rửa xe. Do tối cùng ngày chưa xong nên chưa lấy về. Sáng hôm sau đến lấy, chủ xe mới hốt hoảng khi chiếc xe đã bị mất.