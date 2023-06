Công an kết luận vụ cán bộ xã đóng vai chồng ‘nữ quái’ trốn truy nã

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ vừa có kết luận điều tra vụ Nguyễn Thị Hương ở xã Cao Xá (Lâm Thao) lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng chú ý, Hương là đối tượng bị truy nã nhưng được một cán bộ địa chính xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao "sắp xếp" cho một danh phận giả, từ đó đối tượng tiếp tục lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều người khác.

Theo Kết luận của cơ quan CSĐT, tháng 11/2020, sau khi bỏ trốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều người ở Phú Thọ, đối tượng Nguyễn Thị Hương có liên lạc với Nguyễn Thiện Tuyên, cán bộ địa chính xã Phùng Nguyên. Tháng 1/2021, Tuyên vào đón Hương từ TP. HCM về cho ở nhờ tại nhà riêng mà không đưa ra đầu thú, không trình báo chính quyền địa phương. Tuyên giao cả số điện thoại của bản thân cho Hương sử dụng. Hương còn sử dụng một số điện thoại khác để nhận mã OTP từ ngân hàng được Nguyễn Thị Kim Tuyến (chị gái Tuyên) cho mượn thông tin để mở tài khoản.

Quá trình sinh sống tại nhà Tuyên, cả hai thống nhất giới thiệu Tuyên (lấy tên là Hải) là chồng làm cán bộ địa chính, Hương (lấy tên là Lan) để giới thiệu với mọi người và cùng nhau buôn bán hoa quả. Khi quen biết chị Nguyễn Hoa Mai (TT Hùng Sơn, Lâm Thao), Hương vay tiền và chiếm đoạt. Sau khi chiếm đoạt 1,75 tỷ đồng của chị Mai và 400 triệu đồng của một người khác nữa, không còn khả năng chi trả Hương rủ Tuyến vào TP HCM trốn.

Cơ quan Công an xác định những hành vi trên của Nguyễn Thiện Tuyên diễn ra trước khi Hương quen biết và lừa đảo chị Mai. Mục đích Tuyên giúp Hương chỉ nhằm che dấu nhân thân, lai lịch của Hương, tránh sự truy tìm phát hiện của cơ quan công an, tạo vỏ bọc để Hương lẩn trốn, làm ăn, trả nợ. Đến khi quen biết Mai, Tuyên vẫn cùng Hương đưa ra các thông tin nêu trên nhằm che dấu nhân thân của Hương.

Theo Kết luận của cơ quan công an, trong quá trình giao dịch làm ăn, khi có điện thoại đến số của Tuyên, Hương bảo Tuyên nghe máy, nói chuyện. Quá trình chung sống, Hương biết mật khẩu các tài khoản của Tuyên nên sử dụng tin nhắn, facebook để vay tiền. Khi Hương bỏ trốn thì Tuyên mới biết nội dung này. Vì thế, Công an kết luận hành vi của Tuyên không có dấu hiệu đồng phạm với Hương và không đề cập xử lý Tuyên hành vi trên.

Đáng chú ý, việc Tuyên không đưa Hương đến cơ quan công an đầu thú mà để Hương ở tại nhà mình và không trình báo chính quyền địa phương có dấu hiệu của tội che dấu tội phạm. Tuy nhiên, Tuyên không biết Hương có phạm tội hay không, chỉ biết Hương vay nợ tiền của người khác và bị cơ quan công an truy tìm để giải quyết vụ việc. Việc Tuyên cho Hương ở cùng nhà với mục đích giúp Hương làm ăn lấy tiền trả nợ và xuất phát từ quan hệ tình cảm của hai người. Vì thế, công an xác định hành vi này không đủ cấu thành tội "Che giấu tội phạm".

Đối với Tuyến (chị gái Tuyên) dù cho Hương mượn thông tin cá nhân để lập tài khoản ngân hàng lừa đảo, được Hương hướng dẫn nói có người nhà làm dịch vụ, đáo hạn ngân hàng, cơ quan công an không xem xét xử lý trong vụ án này. Theo cơ quan công an Tuyến không biết mục đích Hương nhờ, không biết Hương chiếm đoạt của Mai bao nhiêu tiền, không hưởng lợi. Mặt khác, Tuyến là người không biết chữ, trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế nên chỉ nghĩ là giúp Hương làm ăn, cùng bán hoa quả. Vì thế, công an xác định hành vi của Tuyến không đồng phạm với Hương.

Tuy nhiên, cho rằng Tuyên, Tuyến với vai trò giúp sức cho Hương lừa đảo chiếm đoạt tiền của gia đình, chị Mai tiếp tục có đơn đề nghị gửi kèm các chứng cứ đến cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý đúng người, đúng tội.

Trước đó, gửi đơn đến Báo Tiền Phong, chị Nguyễn Hoa Mai trú tại Thị trấn Hùng Sơn (Lâm Thao, Phú Thọ) trình bày: Tháng 8/2022, chị có đơn trình báo về việc bị Nguyễn Thị Hương và Nguyễn Thiện Tuyên đóng giả vợ chồng đến thuê trọ và lừa đảo gia đình chị số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Sau khi phát hiện Hương là đối tượng lừa đảo đang bị truy nã, chị Mai đã làm đơn trình báo ra cơ quan công an và làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan, nơi Tuyên đang làm cán bộ địa chính. Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ xã Phùng Nguyên xác nhận, nội dung tố cáo của chị Mai là tố cáo đúng. UBKT Đảng uỷ xã xác minh và trả lời chị Mai. Đến nay, UBKT Huyện uỷ Lâm Thao đang giao UBKT Đảng uỷ xã xem xét xử lý vi phạm của Tuyên.