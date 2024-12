Công an Hà Nội khám phá nhiều vụ án lớn, nổi cộm trong năm 2024

TPO - Trong năm 2024, nhiều vụ án lớn, nổi cộm được Công an TP Hà Nội phát hiện, điều tra, khám phá như: vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với nội dung phát sóng các trận đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh; đánh sập trang phim lậu Fmovies; vụ thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu, thu giữ số tài sản hơn 5.200 tỷ đồng...

Ngày 31/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an và phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2024, triển khai Chương trình công tác Công an và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; lực lượng Công an Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua đó góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã điều tra, khám phá nhanh các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nóng, nổi, góp phần ổn định dư luận nhân dân.

Đảng uỷ Công an TP Hà Nội xác định phương châm hành động năm 2025 là “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Theo Công an TP Hà Nội, trong năm qua, đơn vị đã chủ động tham mưu với Thành uỷ, UBND TP Hà Nội xây dựng, triển khai các chỉ thị, chương trình, kế hoạch nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được thực hiện hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh với các loại tội phạm tiếp tục được tập trung thực hiện quyết liệt, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Đảm bảo luôn giữ vững thế chủ động tiến công, “không đi sau tội phạm”, Công an TP Hà Nội đã triển khai 3 đợt cao điểm chung, 12 đợt cao điểm chuyên đề trên các lĩnh vực.

Đặc biệt là việc triển khai phương án phòng chống thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển phương tiện giao thông, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng do lực lượng CSHS chủ trì, thành lập 10 tổ 141 cấp thành phố và 44 tổ 141 cấp huyện, phủ rộng đến địa bàn cơ sở, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm nhằm tạo sức răn đe, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là “tội phạm đường phố”…

Trong năm qua, Công an TP Hà Nội cũng đã phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, nổi, như: Vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với nội dung trực tiếp, gián tiếp phát sóng các trận đấu của giải bóng đá Ngoại hạng Anh; vụ xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trên hệ thống Fmovies; vụ thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS; vụ phối hợp Cục Hải quan TP Hà Nội khám phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ CHLB Đức, Cộng hoà Pháp về Việt Nam tiêu thụ, thu giữ 276,5 kg ma tuý tổng hợp các loại; bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N20 (khí cười); triệt phá ổ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán với giá trị tài sản phong toả và tạm giữ khoảng trên 5.200 tỉ đồng…

Cũng trong năm 2024, nhiều phong trào thi đua được Công an TP Hà Nội phát động với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Các phong trào thi đua này được triển khai thực hiện lồng ghép, đồng bộ với việc thực hiện các chuyên đề công tác trong từng giai đoạn cụ thể, góp phần động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ, nâng cao hiệu quả các mặt công tác.

Ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được, năm 2024, Công an TP Hà Nội vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; Phòng PC03 và Công an quận Hai Bà Trưng được Bộ Công an đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 8 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 10 đơn vị được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; 20 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 21 đơn vị được tặng danh hiệu “Đơn vị Tiên tiến”; 1.743 lượt tập thể, 5.987 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng…

Năm 2024, toàn thành phố phát hiện 10.142 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 2.467 vụ so với năm 2023. Điều tra khám phá 6.205 vụ, 12.086 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; Phát hiện, điều tra, khám phá 3.176 vụ, 3.677 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, khởi tố 504 vụ, 929 bị can; 7.947 vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, khởi tố 47 vụ, xử phạt vi phạm hành chính trên 46 tỷ đồng; 3.080 vụ, 4.893 đối tượng phạm tội về ma tuý, xử lý hình sự 2.966 vụ, 4.282 bị can, thu giữ hơn 1,4 tấn ma tuý các loại… Lực lượng CSGT, trật tự Công an TP Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 359.988 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, phạt tiền 672.281.962.200 đồng. Trong lĩnh vực PCCC kiểm tra liên ngành, kiểm tra an toàn PCCC 45.953 lượt cơ sở, xử phạt 1.763 cá nhân, 1.575 tổ chức với số tiền phạt trên 44,5 tỷ đồng, đình chỉ 626 lượt cơ sở, tạm đình chỉ 584 lượt cơ sở…