Công an điều tra Công ty nhận tiền bán đất hơn 8 tỉ đồng rồi sang tên cho người khác

TPO - Công an Nam Định vừa triệt phá một đường dây ma tuý lớn, thu giữ hàng chục kg ma tuý các loại và trên 1,3 tỷ đồng tiền mặt.

TPO - Vào ngày 5/11, ca sỹ Vy Oanh và nhà báo- luật sư Hàn Ni cùng gửi đơn tới cơ quan công an đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp. Lý do, hiện cả 2 người phụ nữ này đang rất lo sợ việc có thể gặp nguy hiểm vì lời đe doạ của một số người.

TPO - Bị cáo Nguyễn Duy Linh có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn, chủ động đề nghị gia đình khắc phục toàn bộ số tiền 5 tỷ đồng. Do đó, kiểm sát viên đề nghị HĐXX tuyên ông Nguyễn Duy Linh mức án 13-15 năm tù về tội " Nhận hối lộ" .

TPO - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, kẻ được xác định cầm đầu đường dây thuốc giả có nhãn mác Health 2000 Canada vẫn đang bỏ trốn...