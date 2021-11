Truy tìm 2 đối tượng liên quan vụ lừa đảo tại Công ty Đất Xanh Long An

TPO - Cơ quan CSĐT Long An phát thông báo truy tìm 2 người liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam do Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (Cty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, ngày 29/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Long An ban hành Kết luận thanh tra số 3784/KL-UBND về việc thanh tra toàn diện đối với Dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh-Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do Cty Đất Xanh Long An làm chủ đầu tư. Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra phát hiện Cty Đất Xanh Long An có hành vi vi phạm pháp luật như thực hiện kinh doanh bất động sản khi chưa thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Công ty chưa có quyền của người sử dụng đất... Tuy nhiên, Cty Đất Xanh Long An đã ký các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp cho nhiều khách hàng. Theo cơ quan chức năng, đây là hành vi lừa dối khách hàng để thu tiền của người mua đất, có dấu hiệu tội phạm. Theo đó, ngày 1/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long an đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để tiến hành điều tra. Cơ quan chức năng đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, xác minh tại nơi cư trú và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) và Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1971, ở Phường 9, Quận 4, TPHCM), nhưng đến nay không xác định được đối tượng Thuận và Hồng hiện đang ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông báo, nếu ai phát hiện Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Cẩm Hồng, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An qua điện thoại: 0272.3989200 hoặc 0913.661.775 (ĐTV Nguyễn Thanh Bình) để phối hợp giải quyết. Tân Châu