Công an cùng người dân khuyên can cô gái định nhảy cầu Đông Trù

TPO - Lực lượng công an xã cùng người dân khuyên can cô gái trẻ bỏ ý định nhảy cầu Đông Trù (Hà Nội) tự tử.

Trước đó, trưa 7/2, Công an xã Đông Hội (huyện Đông Anh, TP Hà Nội) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có cô gái có ý định tự tử trên cầu Đông Trù.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến khu vực cầu Đông Trù tiếp cận, khuyên nhủ và thuyết phục cô gái.

Sau một thời gian, tâm lý cô gái đã ổn định và được đưa về trụ sở công an. Quá trình làm việc, danh tính cô gái được xác định là L.T.P (SN 2000, trú tại Phú Thọ).

P. cho biết lý do định tự tử là do mâu thuẫn chuyện tình cảm. Sau đó, Công an xã Đông Hội đã liên hệ và bàn giao cô gái cho người nhà chăm sóc.

Thay mặt gia đình, bố P. đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an xã Đông Hội và người dân đã kịp thời giúp đỡ.