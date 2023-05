Công an Bình Phước thông tin vụ nghi can trộm cắp tử vong khi lấy lời khai

TPO - Công an tỉnh Bình Phước bác bỏ thông tin cho rằng, công an đánh nghi can trộm cắp trong quá trình lấy lời khai dẫn đến tử vong và khuyến cáo người dân không đăng phát, chia sẻ các thông tin xuyên tạc, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội.

Ngày 28/5, mạng xã hội chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng, công an đánh chết một người dân ở tỉnh Bình Phước, gây xôn xao trong dư luận.

Trao đổi với PV về việc này, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan đến vụ việc anh N.T.D tử vong, hiện nay trên mạng xã hội đang có nhiều tài khoản Facebook chia sẻ nội dung "công an đánh chết người", điều này là chưa có cơ sở, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh lực lượng công an nhân dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang phối hợp với Trung tâm pháp y TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của anh N.T.D (27 tuổi, quê Bình Phước) và chưa có kết luận chính thức.

Công an Bình Phước khuyến cáo người dân không đăng phát các thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc trên mạng xã hội để tránh vi phạm pháp luật.

Trước đó vào sáng 25/5, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của người dân tại xã Minh Hưng về việc bị trộm cắp dây cáp điện. Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã tổ chức đến hiện trường xác minh.

Khi lực lượng công an đến một tuyến đường thuộc thị trấn Đức Phong thì phát hiện 4 người trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, 2 xe máy bất ngờ tăng ga bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau. Lực lượng công an sau đó đã bắt giữ được 2 trong số 4 người cùng tang vật (dây cáp điện) nghi nhóm này vừa trộm cắp.

Khi lực lượng công an đang đi trên đường thì phát hiện anh N.T.D (một trong 4 nghi can trộm cắp) đang trốn tại một quán nước ở thị trấn Đức Phong. Thấy công an, anh D tiếp tục bỏ chạy nên lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi, bắt giữ đưa về trụ sở.

Trong quá trình làm việc, anh D tỏ ra mệt mỏi nên được công an đưa đến Trung tâm y tế huyện Bù Đăng thăm khám nhưng anh D đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, để bảo đảm tính khách quan, Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm pháp y TPHCM trực tiếp tham gia giám định. Quá trình giám định có sự theo dõi của gia đình anh D.

Sáng ngày 26/5, thi thể anh D đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Theo quả khám nghiệm sơ bộ ban đầu, anh D có dấu hiệu bị phù phổi.