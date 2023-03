Công an Bình Dương tìm người đăng tin ‘công an đánh người bầu’ gây xôn xao

TPO - Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) khẳng định thông tin đăng phát trên mạng xã hội với nội dung “công an đánh người bầu” là bịa đặt, đồng thời cho biết nguyên nhân vụ việc.

Ngày 10/3, đại diện Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết, khoảng 17h30 chiều 8/3, Tổ tuần tra bảo đảm trật tự đô thị của UBND phường Khánh Bình thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị, xử lý các hành vi buôn bán lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn phường Khánh Bình.

Khi tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại đoạn đường Lê Thị Trung, khu phố Long Bình, phường Khánh Bình thì phát hiện ông N.V.H.L. (27 tuổi, quê An Giang) đang dừng xe lôi ba bánh tự chế chở rau, củ, quả bán cho người đi đường, có hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

Phát hiện lực lượng chức năng, ông L. nhanh chóng lên xe bỏ chạy được một đoạn thì xảy ra va chạm giao thông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu ông L. dừng xe nhưng người này không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm các thành viên Tổ tuần tra, rồi tự xô đổ xe lôi tự chế làm đổ hàng hóa xuống đường gây ách tắc giao thông, tạo sự hiếu kỳ của người dân.

Ngày 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với nội dung “Công an đánh người bầu”. Liên quan đến đoạn clip, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xác minh, tìm người đăng tải để xử lý theo quy định. Công an thị xã Tân Uyên khẳng định clip được lan truyền trên mạng xã hội là xuyên tạc thông tin.