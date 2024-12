Công an Bình Dương nói về việc người xây nhà không phép bị bắt, cán bộ vẫn ‘ung dung’

TPO - Hàng loạt khu nhà ở xây dựng không phép trên đất nông nghiệp tại Bình Dương, trong đó có người đã bị khởi tố, bắt giam. Những căn nhà đã bán và có người vào ở gây ra hệ lụy khi bị cưỡng chế. Điều dư luận quan tâm là họ chưa thấy cán bộ được giao quản lý bị xử lý thích đáng. Đây cũng là vấn đề được phóng viên báo Tiền Phong nêu ra tại buổi họp báo.

Chiều 25/12, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 4/2024 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, trả lời phóng viên báo Tiền Phong đã đề cập đến tình trạng loạt căn nhà xây dựng không phép trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trong đó nổi cộm nhất ở TP.Tân Uyên nhưng cán bộ vẫn "ung dung", đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đối với vụ án xây nhà không phép trên đất nông nghiệp tại phường Tân Phước Khánh (TP.Tân Uyên), hiện nay Cơ quan điều tra đã thụ lý. Trong quá trình điều tra, khi có căn cứ xác định được hành vì tiếp tay hoặc buông lỏng quản lý đối với cán bộ được giao quản lý, Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đối với các thông tin phản ánh nhiều khu nhà ở liền kề xây dựng không phép trên đất nông nghiệp đã có người ở, ngành Công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát hiện có hiệu của tội phạm hoặc hành vi vi phạm pháp luật thuộc chức năng xử lý, Công an tỉnh sẽ tham mưu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, tháng 11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Tống Thanh Việc (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tống Thanh Việc đã có hành vi xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp để bán cho nhiều người dân. UBND phường Tân Phước Khánh phối hợp với lực lượng chức năng TP.Tân Uyên thành lập đoàn cưỡng chế tháo dỡ 12 căn nhà xây dựng vi phạm của Tống Thanh Việc tại thửa đất số 18, tờ bản đồ 15, tổ 2, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh. Lúc bấy giờ, những người mua nhà của đối tượng Việc phải dọn đi do mua nhà xây dựng không phép. Theo ghi nhận của phóng viên, tại TP.Tân Uyên, ngoài trường hợp xây dựng nhà không phép trên đất nông nghiệp kể trên còn có rất nhiều khu vực khác, chỉ tính riêng tại phường Tân Phước Khánh đã có hàng chục điểm. Trong đó, tại khu phố Khánh Long (phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên) có một khu đã tới 47 căn nhà liền kề không phép trên đất nông nghiệp. Đáng chú ý, khu đất xây dựng 47 căn nhà này, tất cả đã có người mua và vào ở song chủ đầu tư lại không thuộc quyền sử dụng đất và đang bị chủ đất khởi kiện.