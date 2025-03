Công an 12 tỉnh thi chữa cháy và cứu nạn

TPO - Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX năm 2025, vòng thứ hai - Khu vực IV diễn ra tại tỉnh Bình Dương với 12 đội tuyển đến từ 12 tỉnh phía Nam.

Sáng 21/3, tại đường Hùng Vương (phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) diễn ra khai mạc Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong chương trình Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX năm 2025, vòng thứ hai - Khu vực IV.

Tham dự lễ có Thiếu tướng Huỳnh Thới An - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Bộ Công an, ông Bùi Minh Trí - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, lãnh đạo công an 12 tỉnh phía Nam.

Có 12 đội tuyển tham gia Hội thi của 12 địa phương gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thiếu tướng Huỳnh Thới An cho biết Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng nâng cao thể lực, trình độ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để phục vụ công tác chữa cháy và cứu người, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, góp phần nâng cao khả năng chiến đấu nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội thi được tổ chức với 3 môn thi gồm: Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bơi cứu nạn, cứu hộ, 4x100 m chạy tiếp sức cứu người và chữa cháy. Các nội dung thi đấu đều bám sát thực tiễn công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC&CNCH trong tình hình hiện nay.

Kết quả hội thi, đội tuyển của Công an tỉnh Đắk Lắk xếp thứ nhất, đội Công an tỉnh Bình Dương xếp thứ hai và đội Công an tỉnh Bình Thuận xếp thứ 3.