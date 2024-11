15 xe chữa cháy cùng hàng trăm người dập lửa bao trùm xưởng hơn 1.000m2 ở Hải Phòng

TPO - Nhà xưởng của Công ty Đông A trong KCN Tràng Duệ (An Dương, Hải Phòng) gặp sự cố hỏa hoạn, ngọn lửa cháy xuyên đêm khiến nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 bị sập, nhiều nguyên vật liệu, trang thiết bị, máy móc, tài sản của doanh nghiệp bị cháy rụi.

Vụ hỏa hoạn xảy ra đêm 23/11 tại nhà xưởng Công ty Đông A, ở Lô K4 KCN Tràng Duệ, thuộc địa phận xã Lê Lợi (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo vụ cháy lớn tại doanh nghiệp trong KCN Tràng Duệ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị này đã phối hợp Công an huyện An Dương, quận Hồng Bàng, các huyện An Lão, Kiến An và các đơn vị liên quan huy động 15 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận ngọn lửa rất lớn bao trùm nhà xưởng rộng khoảng 1.000m2 kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét. Lửa lớn cháy dữ dội với nhiều tiếng nổ phát ra từ trong nhà xưởng.

Cơ quan chức năng đã triển khai các đội hình chữa cháy, cứu hỏa. Bên trong nhà xưởng chủ yếu là linh kiện nhựa của máy giặt, nguyên liệu nhựa, ba-nét gỗ nhựa các loại...

Cảnh sát cũng tổ chức phun nước ngăn chặn cháy lan sang nhà kho và nhà xưởng lân cận, huy động công nhân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực cháy.

Khoảng 2 giờ sau, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, chất cháy là nhựa với nhiều khói, khí độc và cháy âm ỉ bên trong do đó cảnh sát tiếp tục phun nước chống cháy lại và ngăn chặn cháy lan tới các kho hàng, nhà xưởng bên cạnh.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Hải Phòng thông tin, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên khiến nhà xưởng rộng hơn 1.000m2 bị sập, nhiều tài sản, nguyên vật liệu, trang thiết bị của doanh nghiệp bị cháy rụi.

Sau khoảng 4 giờ, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn, sáng 24/11, Công an huyện An Dương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.