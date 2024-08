Điều tra nguyên nhân vụ cháy tại khu công nghiệp Bàu Xéo ở Đồng Nai

TPO - Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã gây thiệt hại hàng ngàn m2 nhà xưởng, hàng hóa của công ty.

Ngày 8/8, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh và huyện Trảng Bom tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH ShingMark Vina (khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) vào tối 7/8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h15 ngày 7/8, đám cháy được phát hiện từ khu vực chuyền sản xuất, chế biến đồ dùng bằng gỗ. Ngay lập tức, lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty đã tổ chức dùng phương tiện chữa cháy dập lửa và báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Do khu vực cháy là nhà kho, xưởng với diện tích hơn 13 ngàn m2 chứa nhiều hàng hóa, thành phẩm, dung môi ngành gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, hình thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an huyện Trảng Bom, Công an huyện Thống Nhất huy động lực lượng và 14 xe chữa cháy đến hiện trường, tổ chức phun nước làm mát, khống chế không để lửa cháy lan. Đến 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Thời điểm cháy, công nhân đã nghỉ làm, rời xưởng được 30 phút.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng ngàn m2 nhà xưởng trong công ty. Trước đây, tại công ty này cũng từng xảy ra vụ cháy lớn.