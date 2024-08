Con tin Israel vừa được giải cứu: Bạn không thể tưởng tượng được nỗi thống khổ của các con tin

TPO - Một con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7/10/2023, gây ra xung đột ở Dải Gaza, đã được giải cứu sau “chiến dịch giải cứu phức tạp” ở miền nam Gaza, quân đội Israel cho biết hôm 27/8. Người đàn ông Israel vừa được giải cứu nói: “Bạn không thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của các con tin”.

Người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết tình trạng sức khỏe của con tin Qaid Farhan Alkadi là “bình thường”.

Đoạn video do quân đội công bố cho thấy ông Alkadi cười nói với lính đặc nhiệm sau khi được giải cứu và sau đó nói chuyện với gia đình, nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Israel.

Chuẩn đô đốc Hagari cho biết, ông Alkadi, một thành viên của cộng đồng Bedouin Ảrập tại Israel, đã được giải cứu từ một đường hầm dưới lòng đất nhờ thông tin tình báo về vị trí này.

Diễn đàn Gia đình con tin và người mất tích tuyên bố, ông Alkadi, 52 tuổi, “đã tự giải thoát”, nhưng Chuẩn đô đốc Hagari nói rằng các binh sĩ Israel “đã giải cứu Alkadi từ dưới lòng đất, ông ấy đã gặp lực lượng của chúng tôi dưới lòng đất”.

Ông Alkadi sau đó nói với Tổng thống Israel Isaac Herzog rằng các con tin khác “đang chịu nhiều đau khổ”.

Khoảng 250 người đã bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công do Hamas thực hiện, và hơn 100 người trong số đó vẫn trong tay các tay súng, mặc dù nhiều người được cho là đã chết.

Hamas cũng đang giữ hai dân thường Israel bị bắt vào năm 2014 và 2015, cùng với thi thể của hai binh sĩ thiệt mạng vào năm 2014.

Diễn đàn Gia đình con tin và người mất tích (một tổ chức thường xuyên chỉ trích Chính phủ Israel vì không đạt được thỏa thuận để giải thoát con tin) tuyên bố, họ hoan nghênh việc giải cứu nhưng vẫn cần có một thỏa thuận.

“Tin tức tuyệt vời về sự trở lại của ông ấy là một tia sáng trong bóng tối cho các gia đình con tin và người dân Israel. Đạt được thỏa thuận là cách duy nhất để đảm bảo việc đưa 108 con tin còn lại trở về - những người sống để được phục hồi và những người bị giết để được chôn cất đúng cách”, Diễn đàn tuyên bố.

“24 giờ không ngủ”

Khi nói chuyện với Tổng thống Herzog, ông Alkadi cho biết, ông “rất biết ơn nhà nước Israel, biết ơn quân đội” vì đã giải cứu mình, nhưng kêu gọi chính phủ “làm mọi cách để đưa mọi người về nhà”.

“24 giờ không ngủ, mọi người đang chịu đau khổ, đau khổ mà bạn không thể tưởng tượng được”, ông Alkadi nói với Tổng thống Herzog trong một cuộc trò chuyện do Văn phòng Tổng thống Israel công bố và được Times of Israel dịch ra tiếng Anh. Ông Alkadi kể, khi nghe thấy “tiếng Do Thái bên ngoài cửa, tôi không thể tin được, không thể tin được”.

Ông Alkadi ca ngợi quân đội Israel đã làm “công việc thiêng liêng” và nói rằng họ “đã liều mạng, làm mọi thứ để giải cứu tôi”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói chuyện qua điện thoại với ông Alkadi, rằng “toàn thể quốc gia Israel đang phấn khởi trước sự giải cứu của ông ấy”, Văn phòng Thủ tướng thông báo. Ông Alkadi cảm ơn Thủ tướng Netanyahu vì đã giải cứu ông.

Qaid Farhan Alkadi là ai?

Alkadi là một trong sáu người Bedouin bị Hamas bắt giữ ngày 7/10/2023. Ông sống với gia đình trong một ngôi làng ở phía nam thành phố Rahat. Ông có hai vợ và 11 người con.

Anh trai của ông Alkadi, Hathem, nói với Ynetnews rằng, Alkadi đã sút cân nhưng trông vẫn khỏe mạnh. Ông là con tin thứ tám được giải cứu còn sống từ Dải Gaza từ khi xung đột bùng phát.

“Chúng tôi rất vui khi thấy Alkadi còn sống. Alkadi hỏi về gia đình của mình, liệu các con có ổn không và mẹ của mình có ổn không”, ông Hathem kể.

Kênh 12 của Israel đã chiếu cảnh các thành viên gia đình ông Alkadi chạy nhanh qua bệnh viện nơi ông được đưa đến sau vụ giải cứu. Thị trưởng Rahat, ông Talal al-Kernawi, đã gặp Alkadi, mô tả ông hiện có tinh thần tốt và vui mừng khi trở về nhà.

“Chúng tôi đều vui mừng vì Alkadi đã trở về. Chúng tôi có thể thấy màu sắc trở lại trên khuôn mặt của anh ấy, cuối cùng anh ấy đã thấy ánh mặt trời, thấy ánh sáng”, Thị trưởng nói.

Người đứng đầu nhóm y tế và phục hồi của Diễn đàn Gia đình con tin và người mất tích, giáo sư Hagai Levine, gọi việc giải cứu ông Alkadi là “một tia sáng”. Nhưng giáo sư Levine cũng nói thêm rằng, chưa rõ tình trạng sức khỏe của các con tin khác.

“Rõ ràng là không có cách nào để giải cứu tất cả bọn họ bằng các chiến dịch quân sự. Sau vài ngày trở về nhà, họ bắt đầu nhận ra những gì họ đã trải qua. Đây là một quá trình phục hồi dài”, giáo sư Levine nhận định.

Thái An