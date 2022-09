Con chưa tiêm vắc xin, phụ huynh sẽ nhận được tư vấn trực tiếp

TPO - Ngoài việc tham mưu lấy kết quả tiêm vắc xin COVID-19 làm tiêu chí thi đua của các quận huyện, ngành y tế cho biết sẽ tiến hành tư vấn trực tiếp cho những phụ huynh có con em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ loại vắc xin trên.

Tại buổi họp báo về công tác phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế chiều 15/9, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thống kê của HCDC đến hết ngày 14/9 đã có 226.301 trẻ từ 12 đến dưới 18 được tiêm mũi 3, đạt tỷ lệ 34,2%. So với trung bình cả nước, tỷ lệ này thấp hơn 21,8% (tỷ lệ trung bình cả nước là 56%).

Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã có 290.765 trẻ được tiêm đủ 2 mũi chiếm tỷ lệ là 34,7%. Tỷ lệ này cũng thấp hơn so với trung bình cả nước là 24,3% (tỷ lệ trung bình cả nước là 59%). Số lượng trẻ các độ tuổi trên có tỷ lệ tiêm thấp so với trung bình cả nước khoảng 20%. Do đó, mục tiêu của TPHCM đặt ra là tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong độ tuổi trên phải đạt tỷ lệ trung bình của cả nước.

Đề cập đến giải pháp giúp thành phố đạt được tỷ tiêm cho trẻ trong độ tuổi trên bằng với tỷ lệ trung bình của cả nước, bà Nga cho rằng, điều này không chỉ có trách nhiệm của ngành y tế. “Sở Y tế TPHCM luôn sẵn sàng đảm bảo công tác tiêm chủng cung cấp đầy đủ bộ tiêm theo yêu cầu các trường cũng như lãnh đạo các quận, huyện; đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng và cung ứng vắc xin. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta phải có sự nỗ lực để vận động người dân đưa trẻ ra điểm tiêm chủng” - bà Nga nhấn mạnh.

Trong suốt giai đoạn cao điểm của tháng 8 vừa qua, Sở Y tế đã phối hợp với Sở thông tin truyền thông TP gửi tin nhắn mời tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn đến tất cả các người dân và các trường học, tuy nhiên phương án trên chưa tạo ra được sự đột biến.

Trong tháng 9/2022, thành phố sẽ vận động có trọng tâm, trọng điểm. Hiện Sở Y tế đã có văn bản và biên soạn nội dung thư ngỏ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để chuyển đến từng phụ huynh chưa cho con tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Sở Y tế cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cho các trường thống kê tất cả tiền sử tiêm chủng của học sinh. Nếu trẻ nào chưa tiêm, chưa tiêm mũi nhắc lại, hoặc chưa tiêm đầy đủ phải tư vấn trực tiếp để phụ huynh đó để đưa trẻ đến tiêm chủng nhằm đảm bảo đạt được tỷ lệ tiêm chủng tốt nhất.

Qua rà soát nhu cầu tiêm chủng của từng trường học, Sở Y tế cũng sẽ sẵn sàng nhiều hình thức tiêm chủng để đáp ứng nhu cầu bao phủ vắc xin của trường. Đặc biệt mới đây, Sở Y tế đã có có tờ trình tham mưu UBND TP đưa tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19 cho các nhóm tuổi vào tiêu chí thi đua cho các quận huyện và các cơ sở giáo dục.